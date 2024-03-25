25 марта загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

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Четыре балла составила загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На дрогах Московской области было зафиксировано порядка 880 тысяч автомобилей
В министерстве настоятельно рекомендуют быть более внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева