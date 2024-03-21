В Подмосковье благоустроят 20 подходов к ж/д переходам

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20 подходов к железнодорожным переходам планируется благоустроить на территории Московской области в текущем году в рамках масштабных работ по повышению безопасности на ж/д инфраструктуре, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Уделяется внимание благоустройству подходов к переходам. В прошлом году было благоустроено 33 подхода к переходам, благодаря чему поток людей был перенаправлен к безопасным переходам. В этом году планируется благоустроить ещё 20 подходов», — цитируются в сообщении слова председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.Сообщается также, что в текущем году планируется отремонтировать 15 одноуровневых переходов через железнодорожные пути. Кроме того, будет отрыт разноуровневый переход в округе Серпухов и начато строительство ещё пяти таких переходов в разных муниципалитетах региона.
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Лев Каштанов