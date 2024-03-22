В Ногинске иномарка врезалась в автобусную остановку

Сотрудники полиции работают на месте аварии в Ногинске, где автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП с участием двух машин и пешеходов произошло утром на 67 километре федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель грузовика «Газель» совершил столкновение с попутным автомобилем Nissan. Иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где находились люди», – говорится в сообщении.По данным подмосковного главка МВД, в результате аварии пострадали трое пешеходов. Они доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства автоаварии.
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