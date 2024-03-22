Штрафы за неправильную парковку в подмосковных дворах с начала года получили 119 водителей

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Жители Подмосковья с начала года выписали через раздел портала «Добродел» «Народный инспектор» штрафы на 720 тысяч рублей. Их получили 119 водителей, оставлявших машины в неположенных местах, сообщили в пресс-службе Главного управления Госжилнадзора и содержания территорий Московской области.
«Нельзя парковаться у контейнерных площадок, закрывая проезд мусоровозам и проход пешеходов к бакам, в зонах зелёных насаждений и на детских площадках. Привлечь к административной ответственности автовладельцев могут и очевидцы», - сказала глава управления в ранге министра Светлана Аипова.По данным ведомства, больше всего нарушений правил парковки в этом году обнаружили народные инспекторы Ленинского городского округа. Там выписано 35 постановлений на 175 тыс. рублей.
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Лора Луганская