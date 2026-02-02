02 февраля 2026, 10:15

Фото: iStock/ Joshua Moore

Согласно народному календарю, 3 февраля отмечается Максимов день, или «Максим-утешитель». Такое название появилось потому, что верующие обращались к почитаемым в этот день святым — преподобным Максиму Исповеднику и Максиму Греку — за утешением, поддержкой и помощью в житейских нуждах. О приметах, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды дня Что нельзя делать в Максимов день Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Artaxerxes Longhand

Традиции и обряды дня

Фото: iStock/ photosvit

Что нельзя делать в Максимов день

Фото: iStock/ AndreybAvt

Ссориться и браниться, особенно с супругом и родными кровниками. Сквернословие и гнев в этот день считались смертным грехом, ведущим к долгому разладу и даже разводу;

Отказывать в помощи и милостыне. Жадность и черствость в этот день сулили тому, кто отказывает, самому оказаться в нужде, потерять здоровье или поддержку близких;

Давать в долг соль, хлеб и деньги. Эти продукты и средства символизировали благополучие и саму жизненную силу дома. Отдавать их из дома 3 февраля означало добровольно отдавать свое счастье и достаток, «отпуская» их вслед за ушедшим;

Оставлять дом без присмотра или уходить далеко после заката. Считалось, что это может привести к краже семейного счастья, неверности или проискам нечистой силы, которая активизируется в темное время;

Употреблять алкоголь и шумно праздновать. День считался скорее тихим, молитвенным и семейным. Излишнее веселье и хмельные напитки оскверняли память святых исповедников, перенесших тяжелые страдания.

Приметы