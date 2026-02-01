Россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной со снегопадами
Мошенники используют тему снегопадов, представляясь сотрудниками ЖКХ
Мошенники стали использовать тему сильных снегопадов для обмана. Директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук в разговоре с РИА Новости сообщил, что аферисты представляются сотрудниками ЖКХ.
Как пояснил Бийчук, злоумышленники звонят жителям регионов, где недавно прошли обильные снегопады.
«Под предлогом помощи с уборкой снега и наледи пытаются получить конфиденциальные данные», — подчеркнул он.По словам эксперта, мошенники описывают погодные проблемы, чтобы вызвать обеспокоенность, а затем запрашивают код для «подтверждения заявки». На самом деле этот код даёт доступ к банковской карте или подтверждает платёж.
Специалист подчеркнул, что для решения коммунальных вопросов необходимо обращаться только по официальным телефонам управляющей компании или городских служб.
Ранее стало известно, что мошенники шлют россиянам сообщения от прокуратуры.