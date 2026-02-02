«Серьезные последствия»: Жителей столичного региона предупредили о весенних паводках
Данилов-Данильян: Весной в Москве и Подмосковье ожидаются паводки
Весной в столичном регионе ожидаются паводки из-за превышающей норму высоты снежного покрова. Об этом рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
По его словам, интенсивность паводка будет зависеть от скорости таяния, однако такой объем снега в любом случае гарантирует серьезные последствия.
«Если потепление будет резким и сопровождаться теплыми дождями, снег сойдет за несколько дней, вызвав стремительный и высокий паводок. При постепенном росте температуры и отсутствии сильных дождей процесс растянется. Это позволит смягчить пик, но не отменить его», — отметил Данилов-Данильян в разговоре с Москвой 24.
При этом эксперт добавил, что обильные талые воды смогут пополнить Волгу, соединенную с Москвой-рекой, и стабилизировать уровень Каспийского моря.
Ну а пока в Москве и Подмосковье установилась морозная погода с температурой до -25 °C в ночные часы. Об этом рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозу, 6 и 7 февраля в столичном регионе вновь пройдет снегопад и потеплеет до -15...-10 °C.
«20-градусные морозы уйдут к концу недели, но потом, скорее всего, вернутся. Что касается самого месяца, то сейчас сложно конкретно про это говорить. Но, вероятно, вторая половина месяца будет около нормы — среднесуточное значение порядка -5 °C», — уточнил Шувалов.
Таким образом, потеплеет в Москве и области только во второй половине февраля.