«Серьезные последствия»: Жителей столичного региона предупредили о весенних паводках

02 февраля 2026, 12:03

Данилов-Данильян: Весной в Москве и Подмосковье ожидаются паводки

Фото: iStock/maradek

Весной в столичном регионе ожидаются паводки из-за превышающей норму высоты снежного покрова. Об этом рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.





По его словам, интенсивность паводка будет зависеть от скорости таяния, однако такой объем снега в любом случае гарантирует серьезные последствия.





«Если потепление будет резким и сопровождаться теплыми дождями, снег сойдет за несколько дней, вызвав стремительный и высокий паводок. При постепенном росте температуры и отсутствии сильных дождей процесс растянется. Это позволит смягчить пик, но не отменить его», — отметил Данилов-Данильян в разговоре с Москвой 24.

«20-градусные морозы уйдут к концу недели, но потом, скорее всего, вернутся. Что касается самого месяца, то сейчас сложно конкретно про это говорить. Но, вероятно, вторая половина месяца будет около нормы — среднесуточное значение порядка -5 °C», — уточнил Шувалов.