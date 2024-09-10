25 сентября пройдет Международный бизнес-форум недвижимости

Фото:
8-й Международный бизнес-форум по недвижимости пройдёт 25 сентября на площадке конгресс-центра отеля «Космос Прибалтийская», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Участники обсудят актуальные проблемы строительной отрасли, такие как импортозамещение, господдержка, инвестиционная привлекательность регионов, развитие сельских территорий и землеустройство.
Деловая программа форума будет состоять из пяти блоков: «Клуб девелоперов», «Клуб инвесторов», «Клуб экспертов», «Правовой клуб» и «Международный клуб».
Также на форуме рассмотрят вопросы правовой и налоговой поддержки бизнеса, законодательные решения для поддержки инвестиционно-строительной и земельно-имущественной сфер, а также текущую практику в процедурах банкротства и судебной экспертизе.
Один из ключевых вопросов форума — промышленное строительство и развитие индустриальных парков.
Департамент экономического сотрудничества МИД РФ примет участие в формировании повестки международного сотрудничества и привлечёт участников из стран ЕАЭС, БРИКС, Ближнего Востока, Африки и Турции.
В рамках форума также пройдёт выставка, где регионы представят успешные практики и предложения для инвесторов по созданию индустриальных парков, проектов комплексного развития территорий, объектов рекреации, опорных пунктов и энергетической инфраструктуры. Также состоится награждение Национальной премией за заслуги в области сопровождения и содействия развитию строительной сферы.
Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
Читайте также:
В Крокус Экспо пройдёт выставка «ВэйстТэк 2024»
В Крокус Экспо пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024»
Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных
Деловая программа форума будет состоять из пяти блоков: «Клуб девелоперов», «Клуб инвесторов», «Клуб экспертов», «Правовой клуб» и «Международный клуб».
Также на форуме рассмотрят вопросы правовой и налоговой поддержки бизнеса, законодательные решения для поддержки инвестиционно-строительной и земельно-имущественной сфер, а также текущую практику в процедурах банкротства и судебной экспертизе.
Один из ключевых вопросов форума — промышленное строительство и развитие индустриальных парков.
Департамент экономического сотрудничества МИД РФ примет участие в формировании повестки международного сотрудничества и привлечёт участников из стран ЕАЭС, БРИКС, Ближнего Востока, Африки и Турции.
В рамках форума также пройдёт выставка, где регионы представят успешные практики и предложения для инвесторов по созданию индустриальных парков, проектов комплексного развития территорий, объектов рекреации, опорных пунктов и энергетической инфраструктуры. Также состоится награждение Национальной премией за заслуги в области сопровождения и содействия развитию строительной сферы.
Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
Читайте также:
В Крокус Экспо пройдёт выставка «ВэйстТэк 2024»
В Крокус Экспо пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024»
Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных
Дайана Хусинова