25 января в Московской области состоится гастрономический праздник «Русский холодец»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В парке «Меленки» в Павлово-Посадском районе пройдёт XII гастрономический праздник «Русский холодец», который проходит в Московской области с 2014 года. В этом году мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества и посвящено университетам и факультетам, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках фестиваля традиционно пройдёт соревнование по созданию заливного блюда из различных видов мяса. В программе также запланированы творческие конкурсы, где участникам предложат придумать сказку или короткое стихотворение о главном блюде дня.
Гастрономический фестиваль объединит посетителей гастрономическим чемпионатом по скоростному поеданию холодца среди мужчин и женщин, а также турниром по «холодецким шашкам».
Праздник состоится 25 января с 11:00 до 16:00. Подробная информация доступна на сайте.
Вход свободный для всех возрастов. Организатором мероприятия выступает муниципальное учреждение культуры «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» при поддержке администрации Павлово-Посадского городского округа.
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Гастрономический фестиваль объединит посетителей гастрономическим чемпионатом по скоростному поеданию холодца среди мужчин и женщин, а также турниром по «холодецким шашкам».
Праздник состоится 25 января с 11:00 до 16:00. Подробная информация доступна на сайте.
Вход свободный для всех возрастов. Организатором мероприятия выступает муниципальное учреждение культуры «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» при поддержке администрации Павлово-Посадского городского округа.
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Дайана Хусинова