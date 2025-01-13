Французский актер оценил традицию празднования старого Нового года

Фото: iStock/Liubov Kaplitskaya
Французский актер Оливье Сиу, активно снимающийся в российском кино, оценил традицию отмечать старый Новый год. Праздник, по его словам, ощущается как финальный аккорд зимних торжеств.
В беседе с «Петербургским дневником» Сиу отметил, что ни название праздника, ни само празднование его не удивило, так как он был хорошо наслышан о любви россиян к новогодним гуляниям.
В то же время о самой традиции праздновать старый Новый год подробно рассказала культуролог Марина Князева. В разговоре с «Вечерней Москвой» она пояснила, что раньше в это время отмечали щедрец или щедрый вечер, когда, как и в Рождественский сочельник, ребята ходили по домам с колядками, они также назывались «щедровками», с пожеланиями.
Старый Новый год 2025: когда и как отмечают, история и традиции праздника
Где окунуться в проруби в Подмосковье: лучшие места для купания на Крещение в Московской области
Васильев день 2025: когда отмечается праздник, традиции и что нельзя делать 14 января
«Узнав про старый Новый год, я воспринял его как финальный праздничный аккорд, поэтому с большим удовольствием начал в нем участвовать. Во Франции зимние праздники проходят скучно, поэтому я с огромным удовольствием праздновал в России на всю катушку», — поделился актер.
В то же время о самой традиции праздновать старый Новый год подробно рассказала культуролог Марина Князева. В разговоре с «Вечерней Москвой» она пояснила, что раньше в это время отмечали щедрец или щедрый вечер, когда, как и в Рождественский сочельник, ребята ходили по домам с колядками, они также назывались «щедровками», с пожеланиями.
«Вечером 13 января и 14 января принято угощать знакомых, соседей, а также делать подарки. Можно дарить и вещи, и денежные купюры в конвертах, но только не тем, кто пришел к вам «щедровать» — петь колядки и желать счастья, — этим гостям полагаются съедобные подношения», — отмечает издание.Читайте также:
Старый Новый год 2025: когда и как отмечают, история и традиции праздника
Где окунуться в проруби в Подмосковье: лучшие места для купания на Крещение в Московской области
Васильев день 2025: когда отмечается праздник, традиции и что нельзя делать 14 января
Данил Пономарев