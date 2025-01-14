Волонтёры Московской области приняли участие в акции «Новогоднее добро»

Фото: Министерство образования Московской области
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Фото: Министерство образования Московской области
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С 4 по 11 января в Московской области проходила региональная акция «Новогоднее добро», которую организовал региональный ресурсный центр Московской области, сообщает Министерство образования Московской области.
Волонтёры принимали активное участие в оказании помощи окружающим. В рамках акции добровольцы поздравили с Новым годом тех, кто работает в праздничные дни, включая врачей, спасателей и военнослужащих. Кроме того, они помогали пожилым людям с уборкой, устраивали новогодние зарядки, лепили снеговиков и ходили в приюты для животных, где заботились о питомцах и кормили птиц.
В Рождество волонтёры надевали праздничные костюмы, ходили колядовать и проводили конкурсы. Также они участвовали в играх проекта «Добро не уходит на каникулы».
«Мы поняли, что делать добро — это просто, а улыбки и благодарности, которые мы получали в ответ, сделали наши праздники ещё более запоминающимися», — рассказали участники.
В мероприятии приняли участие около 2,5 тысяч учеников школ Московской области.
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Дайана Хусинова