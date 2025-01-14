Волонтёры Московской области приняли участие в акции «Новогоднее добро»

Волонтёры принимали активное участие в оказании помощи окружающим. В рамках акции добровольцы поздравили с Новым годом тех, кто работает в праздничные дни, включая врачей, спасателей и военнослужащих. Кроме того, они помогали пожилым людям с уборкой, устраивали новогодние зарядки, лепили снеговиков и ходили в приюты для животных, где заботились о питомцах и кормили птиц.









«Мы поняли, что делать добро — это просто, а улыбки и благодарности, которые мы получали в ответ, сделали наши праздники ещё более запоминающимися», — рассказали участники.

В мероприятии приняли участие около 2,5 тысяч учеников школ Московской области.





