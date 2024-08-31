26-летняя россиянка стала женой 81-летнего миллиардера. Кто она и как прошла свадьба?

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81-летний миллиардер из Германии Хорст-Дитер Эш обвенчался с 26-летней жительницей Петербурга Алиной Кузняткиной. О деталях свадьбы и совместной жизни сообщает Bild.
Уточняется, что у пары есть ребенок — дочка Марселина, которая родилась в мае. В марте, незадолго до ее рождения, влюбленные узаконили отношения, а 3 июля состоялось их венчание.
Гражданская церемония прошла на вилле немецкого миллиардера. На сегодняшний день ее продают за 20 миллионов долларов.
Согласно информации источника, Кузняткина познакомилась с экс-владельцем модельного агентства в соцсетях. 54 года разницы не стали проблемой для пары — супруги абсолютно счастливы и полны страсти.
Кроме того, Алина полюбила хобби мужа и теперь она вместе с ним собирает пазлы и коллекции марок стоимостью в миллионы долларов.
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Гражданская церемония прошла на вилле немецкого миллиардера. На сегодняшний день ее продают за 20 миллионов долларов.
Согласно информации источника, Кузняткина познакомилась с экс-владельцем модельного агентства в соцсетях. 54 года разницы не стали проблемой для пары — супруги абсолютно счастливы и полны страсти.
Кроме того, Алина полюбила хобби мужа и теперь она вместе с ним собирает пазлы и коллекции марок стоимостью в миллионы долларов.
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