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Заключить брак в парках Подмосковья решили около 500 пар

22 августа 2024, 12:17
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Около 500 пар выбрали парки Московской области для выездной регистрации брака, определиться с локацией помогает портал «Свадьба в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Парки Подмосковья выбрали для регистрации брака уже около 500 пар. Большое количество парков, музеев усадеб и дворцов культуры доступны на нашем портале «Свадьба в Подмосковье»: там размещена информация более чем о 60 площадках», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она также напомнила, что в шести подмосковных парках есть готовые локации с арками для торжественного заключения брака.



В министерстве отметили, что самыми популярными «свадебными» парками в Подмосковье являются парк имени Олега Степанова в Серпухове, парк имени Виктора Талалихина в Подольске, а также Раменский городской парк.

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#минсоцразвития мо
#парки
#свадьба
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье вручили награды лучшим школам региона
22 августа 2024, 12:37

Фото: iStock/dolgachov

Дипломы лидеров образования Московской области вручил лучшим школам, лицеям и гимназиям региона губернатор Андрей Воробьёв, церемония состоялась в рамках съезда учителей Подмосковья.
«Я хочу сказать всем слова благодарности. Вы вас любим, ценим за ваш труд, за ваше служение, за вашу самоотдачу», — сказал Андрей Воробьёв.
Дипломы вручались на основании места, завоеванного в рейтинге школ Подмосковья на основании полученных баллов.

Абсолютными лидерами образования Московской области в 2024 стали Физтех-лицей имени Капицы и областная гимназия имени Примакова.

Кроме того, диплом за первое место получил Сергиево-Посадский физико-математический лицей, на второе место вышел Одинцовский лицей №10, а диплома за третье место удостоилась гимназия №16 «Интерес» городского округа Люберцы.

Баллы школам присваиваются по итогам олимпиад, ЕГЭ. И ряду других показателей.

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#московская область
#подмосковье
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AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо»
22 августа 2024, 12:27

Фото: istockphoto/ClaudioVentrella

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего препарата для лечения онкологических заболеваний «Тагриссо». Патент на дженерик зарегистрировал её российский конкурент «Аксельфарм».
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Роспатента, передаёт РБК. Одновременно партнёры иностранной фирмы оспаривают госзакупки, по которым должен быть поставлен аналог, носящий название «Осимертиниб».

«Тагриссо» применяется при лечении рака легкого. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, AstraZeneca зарегистрировала препарат в России в 2017 году. Он выпускается на заводе иностранной компании в Калужской области.

Несмотря на спор вокруг препарата, аналог «Тагриссо» уже поступил в оборот и активно поставляется на госзакупках. По мнению юристов, патентные споры не означают, что компании «Аксельфарм» будет запрещено производить и продавать «Осимертиниб».

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В Подмосковье с начала года семью обрели 1,7 тыс. сирот
22 августа 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

1700 детей-сирот устроили в семьи в Московской области с начала текущего года специалисты органов опеки, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Ключевой принцип нашей работы состоит в том, что не семья выбирает ребёнка, а ребёнок — семью. Для этого специалисты начинают работу с потенциальными родителями или опекунами после консультации с психологами», – отметил первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что устройство детей-сирот в семьи является приоритетом в регионе. Здесь нет детдомов, вместо них функционируют семейные центры, условия в которых максимально приближены к домашним. Кроме того, дети находятся в этих центрах временно.

В настоящее время Московская область является регионом-лидером по устройству сирот в семьи.

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#московская область
#подмосковье
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В Севастополе отменили воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту открыто
22 августа 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Воздушную тревогу отменили в Севастополе, движение по Керченскому мосту открыто сообщает губернатор региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в публикации чиновника.

Севастопольские власти призвали граждан быть осторожными из-за суббоеприпасов, которые могут быть на земле после ликвидации российскими средствами противовоздушной обороны вражеской техники. Об обнаружении суббоеприпасов просят сообщать в оперативные службы.

Боевики ВСУ регулярно запускают свои беспилотники, которые сбиваются российской ПВО.

Спецоперация на Украине продолжается, противник пытается атаковать приграничные территории РФ, получая отпор.

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#россия
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#крымский мост
#новости
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Глава Минчистоты Подмосковья Мурашов поздравил жителей с Днём флага России
22 августа 2024, 11:47

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, жителей Московской области поздравил с этим праздником зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба министерства.
«Пусть в тяжелые моменты символ государства вселяет надежду и дает силы каждому гражданину нашей необъятной страны. Пусть каждый день наш флаг развевается под голубым небом, напоминая о том, что мы патриоты своей страны», — сказал Владислав Мурашов.
Официальным праздником День государственного флага России стал в 1994 году, соответствующий указ подписал первый президент Российской Федерации Борис Ельцин.

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#подмосковье
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На МЦД-3 запустили девятый поезд «Иволга» последней модификации
22 августа 2024, 11:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девятый поезд «Иволга» самой современной модификации 4.0 запустила Центральная пригородная пассажирская компания на МЦД-3, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дородной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Мы продолжаем обновлять подвижной состав, он становится все более современным. Сегодня на маршрутах МЦД курсируют уже около 70 «Иволг» различных серий, и все чаще там можно видеть поезда самых последних поколений. Так, в мае на третий диаметр вышла первая «Иволга 4.0», а спустя всего четыре месяца этих составов здесь уже девять», — заявил гендиректор ЦППК Иван Конев.
Он добавил, что до конца года на диаметре планируется полностью обновить подвижной состав.

Поезда «Иволга 4.0» отличаются улучшенным дизайном кресел, также для удобства пассажиров есть зарядки для разных типов гаджетов, поручни с «тёплым» покрытием, система климат-контроля, подстраивающаяся под температуру воздуха, и адаптивное освещение — яркое утром и более мягкое по вечерам. Кроме того, вагоны оснащены дополнительными экранами и информационными табло.

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#электричка
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«Арктик СПГ-2» перенёс сроки строительства третьей линии завода на 2025 год
22 августа 2024, 11:22

Фото: istockphoto / wichayada suwanachun

«Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году. Активные работы приостановлены как минимум до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году. Об этом сообщили в РБК.
Запуск линии мощностью 6,6 миллиона тонн сжиженного газа в год планировался на 2026 год.

По словам собеседников издания, работы в Центре строительства решено свести «до минимально необходимых». В таком режиме центр будет работать до конца 2025 — начала 2026 года, после чего планирует вернуться к полноценной деятельности. Запуск третьей линии проекта сдвигается примерно на 2028 год.

«Высвободившихся рабочих перенаправят на основное производство СПГ — месторождение Утреннее, а также на судоверфь «Звезда», где строятся танкеры Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2». Причины изменения сроков строительства линии — сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватка танкеров», — подчеркнули в издании.

Ранее появилась информация, что НОВАТЭК из-за санкций может сократить масштабы проекта «Арктик СПГ-2». Однако глава компании Леонид Михельсон утверждал, что проект уже получил основное оборудование от иностранных поставщиков.

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В России мошенники начали снимать деньги через дропперов
22 августа 2024, 11:12

Фото: istockphoto/nevodka

В России мошенники освоили метод сокрытия своих действий, используя дропперов — людей, у которых они арендуют банковские карты. Об этом сообщила Александра Пожарская, эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка».
Ее цитируют «Известия».

Стало известно, что дропперы получают указания от мошенников о том, на какие счета следует переводить деньги, поступающие на их карты. Это позволяет злоумышленникам скрывать цепочки движения похищенных средств. Кроме того, дропперов могут направлять к банкоматам для снятия украденных средств или перевода их на криптокошельки.

В результате, пока правоохранительные органы пытаются разобрать всю цепочку, следы организаторов могут затеряться.

По словам Александры Пожарской, такие схемы начали развиваться еще во время пандемии коронавируса, а к концу 2022 года стали настолько распространенными, что Центральный банк России решил создать специальную базу дропперов. Чаще всего ими становятся молодые люди, включая несовершеннолетних, которых легко уговорить на такую «подработку».

Ранее специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Аферисты используют счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений, чтобы просить жертву перевести деньги на них. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Юным жителям Раменского вручили первые паспорта
22 августа 2024, 11:07

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Церемонию вручения первых паспортов провели для двенадцати 14-летних жителей Раменского городского округа, мероприятие состоялось накануне Дня государственного флага России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Паспорта ребятам вручил замглавы округа Владимир Каменских.

«По нашей доброй традиции, в канун большого праздника — Дня флага России — вручил паспорта юным гражданам. Для ребят этот памятный день, ведь паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь. Этот документ не только подтверждает личность гражданина, но и символизирует независимость и гражданскую ответственность», — сказал Владимир Каменских.
Церемония завершилась небольшим праздничным концертом. Кроме того, собравшимся сделали общую фотографию на память.

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