Заключить брак в парках Подмосковья решили около 500 пар

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 500 пар выбрали парки Московской области для выездной регистрации брака, определиться с локацией помогает портал «Свадьба в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Парки Подмосковья выбрали для регистрации брака уже около 500 пар. Большое количество парков, музеев усадеб и дворцов культуры доступны на нашем портале «Свадьба в Подмосковье»: там размещена информация более чем о 60 площадках», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.Она также напомнила, что в шести подмосковных парках есть готовые локации с арками для торжественного заключения брака.
В министерстве отметили, что самыми популярными «свадебными» парками в Подмосковье являются парк имени Олега Степанова в Серпухове, парк имени Виктора Талалихина в Подольске, а также Раменский городской парк.
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