Дуров рассказал о контактах с контрразведкой Франции до своего ареста

Фото: соцсети Павла Дурова
Основатель мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров признался, что в Дубае еще до своего ареста контактировал с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции. Об этом сообщает газета Libération.
Отмечается, что в разговоре с сотрудниками разведведомства Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну», но при этом бизнесмен согласился на обмен данными с DGSI по специально созданным каналам связи.
После задержания основатель Telegram пошел навстречу французским сотрудникам правоохранительных органов, согласившись сотрудничать, а также предоставил им свой мобильник с паролями.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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После задержания основатель Telegram пошел навстречу французским сотрудникам правоохранительных органов, согласившись сотрудничать, а также предоставил им свой мобильник с паролями.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова