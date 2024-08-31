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Дуров рассказал о контактах с контрразведкой Франции до своего ареста

Дуров признался, что встречался в Дубае с представителями контрразведки Франции
31 августа 2024, 14:35
Фото: соцсети Павла Дурова

Фото: соцсети Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров признался, что в Дубае еще до своего ареста контактировал с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции. Об этом сообщает газета Libération.
Отмечается, что в разговоре с сотрудниками разведведомства Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну», но при этом бизнесмен согласился на обмен данными с DGSI по специально созданным каналам связи.

После задержания основатель Telegram пошел навстречу французским сотрудникам правоохранительных органов, согласившись сотрудничать, а также предоставил им свой мобильник с паролями.



Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Юрист Топорнин допустил затягивания процесса над Дуровым
31 августа 2024, 15:02

Фото: iStock/simpson33

Кандидат юридических наук, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что судебный процесс над российским предпринимателем и основателем Telegram Павлом Дуровым может затянуться на длительное время.
«По разным сценариям, если он не будет активно взаимодействовать со следствием, доследственный период может затянуться на несколько месяцев, вплоть до года», — пояснил в беседе с RT Топорнин.

До этого стало известно о том, что Таганский районный суд Москвы отправил на домашний арест директора центра международного сотрудничества Надежду Попову, обвиняемую в получении взятки и организации незаконной миграции. По данным «Известий», женщина приглашала по учебной визе иностранцев и просто продавала им студенческие визы за 80 тыс. рублей. При этом сами иностранцы не планировали учится, а просто покупали нужный документ.

Ранее юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова допустила, что ситуация с задержанием основателя Telegram Павлом Дуровым может продлиться ещё несколько лет.

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Юрист Сазонова раскрыла дальнейшее развитие ситуации с Дуровым
Юрист Сазонова: Процесс может длиться несколько лет
31 августа 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова допустила, что ситуация с задержанием основателя Telegram Павла Дурова может продлиться ещё несколько лет.
«Сейчас полиция и прокуратура Франции начинают сбор доказательной базы по тем преступлениям, в которых обвиняется Дуров. Данный процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Затем последует суд с аналогичными, весьма размытыми временными рамками», — прокомментировала в беседе с RT Сазонова.

Она добавила, что данное дело несёт не столько криминальный, сколько политический характер.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлём. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Песков добавил, что между Дуровым и Кремлём нет никаких переговоров.

Ранее Павел Дуров признался, что в Дубае ещё до своего ареста контактировал с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции.

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#павел дуров
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В Москве экстренно госпитализировали отца Филиппа Киркорова
Baza: в Москве экстренно госпитализировали 92-летнего Бедроса Киркорова
31 августа 2024, 14:19

Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко

В Москве экстренно госпитализировали Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 92-летнему Киркорову стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики, осмотрев мужчину, приняли решение о его госпитализации. У Бедроса Киркорова, согласно предварительным данным, диагностирована сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы спустя семнадцать дней пребывания. Ранее он самостоятельно обратился в медучреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость.

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Лошадиный праздник 31 августа: Что нужно сделать, чтобы удача преследовала целый год
В России верующие отмечают 31 августа праздник в честь святых Флора и Лавра
31 августа 2024, 14:01

Фото: istockphoto / KuznetsovDmitry

31 августа христиане вспоминают о двух святых раннехристианских мучениках — Флоре и Лавре. В народе этот день называют Флор и Лавр, а также Лошадиный праздник. По старому стилю эта дата приходилась на 18 августа.

История праздника


Флор и Лавр были родными братьями, которые славились своим мастерством в строительстве каменных сооружений. Однажды правитель поручил им построить языческий храм. Полученную плату за работу Флор и Лавр не оставили себе, а раздали бедным и рассказали им о Христе.

Во время проповеди произошло чудо — сын языческого жреца исцелился. Это событие привело к тому, что жрец и его отец приняли христианство.

После завершения строительства храма Флор и Лавр вместе с другими христианами собрались в нём для совместной молитвы. Затем они уничтожили всех идолов в храме. За это они поплатились: правитель разгневался и приказал схватить участников событий. Флора и Лавра сожгли, а затем бросили в колодец и засыпали землёй.

Согласно преданию, после обретения мощей братьев прекратился падеж скота. Поэтому на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. На иконах святых изображают только с лошадьми.

Также существует предание, что когда были найдены мощи мучеников, в округе прекратился падеж скота. С тех пор Флора и Лавра почитают как покровителей домашней скотины, особенно лошадей. На Балканах считали, что братьев обучил обращению с лошадьми сам архангел Михаил. На древнерусских иконах братьев всегда изображали с конями.

Поэтому святых называют Лошадниками, а 31 августа принято хорошо ухаживать за лошадьми.

Традиции в день Святых Флора и Лавра


На Руси в день Флора и Лавра было принято не работать с лошадьми. С самого утра их тщательно чистили, мыли и заплетали им гривы. После этого животных отводили к обедне и окропляли их святой водой, чтобы защитить от болезней.

У крестьян этот день был последним для полевых работ. После окончания сева они устраивали праздничное гуляние. По традиции вырывали полынь и рассматривали её корни: если они были толстыми, то на следующий год можно было ожидать хорошего урожая.

В честь лошадиного праздника женщины пекли фролы — печенье, которое по форме напоминало копыто, а также пироги в виде подковы.

Фото: istockphoto / ALLEKO

Из подков делали обереги: их мыли в родниковой воде и вешали над входной дверью рожками вверх. Воду обязательно выносили из дома и выливали на землю.

Если в семье начинались неприятности, то подкову снимали, обмывали и возвращали на прежнее место. Чтобы притянуть удачу, её также натирали воском свечи.

По подкове гадали: чтобы узнать, исполнится ли желание, её подбрасывали вверх и смотрели, как она упала по отношению к гадающему. Если рожками была направлена к человеку, то ответ считался положительным, а если нет — отрицательным.

Что нельзя делать в Лошадиный праздник


В день Флора и Лавра не следует ругаться, ссориться с близкими и думать о ком-то плохо. Не стоит разводить сплетни и сеять негатив.

Также в этот день, как и в любой другой, нельзя плохо и неуважительно относиться к лошадям, так как это может привести к проблемам в будущем.

Согласно поверью, в день Флора и Лавра нельзя топтаться по траве, потому что сегодня она обретает способность «вещать».

Фото: istockphoto / Alexlukin

Вечером 31 августа женщинам не рекомендуется выходить на улицу одним. На Руси верили, что лучше провести этот вечер дома, занимаясь приготовлением еды, уборкой, детьми или рукоделием.

В этот день нельзя заставлять лошадей работать и обижать их, проявлять грубость и агрессию по отношению к ним. Женщинам также не следует проводить вечер вне дома — лучше остаться в кругу семьи и заняться рукоделием.

В день Флора и Лавра не стоит лениться, так как с этого дня начинали сбор урожая с плодовых деревьев. Городские жители могут приобрести яблоки или груши в магазине и сварить компот на зиму.

Что можно делать 31 августа


В этот день особое внимание уделялось лошадям. С самого утра лошадей угощали различными лакомствами: пекли специальное печенье в виде копыта и даже поили их молодым пивом.

С Лошадиного праздника начинались так называемые «бабские посиделки», на которые наши предки собирались целыми селениями. Они громко пели, водили хороводы и много танцевали.

Женщины, которые соскучились по шитью и рукоделию, могли заниматься этим сегодня.

На Флора и Лавра, Лошадников, принято почитать лошадей. Рекомендуется угостить лошадь каким-либо лакомством: яблоками, сахаром, пирогами или даже пивом.

В этот день коней традиционно купают, расчёсывают, кормят и выгуливают.

Фото: istockphoto / Valeria Titarenco

Также пекут выпечку в форме лошадок с двумя головами, а для табунщиков готовят особый пирог.

Существует поверье, что в последний день лета трава обладает способностью «вещать». Если прийти в лес или парк в одиночестве, сесть на лужайку и прислушаться, можно услышать, как растения «пророчат».

31 августа принято сушить полынь. Траву собирают в небольшой веник и прячут его в укромном месте — такой оберег может защитить дом от появления нечистой силы.

Приметы на Лошадиный праздник


В этот день существует множество примет, связанных с погодой. Например, если лошадь фыркает, то скоро пойдёт дождь. А если она трясёт головой, то будет ливень.

Если соловьи и кукушки не поют, значит, они уже улетели в тёплые края.

Свежий и прозрачный воздух может предвещать скорое ненастье. Если воздух остаётся умеренно тёплым и сырым, как днём, так и ночью, и при этом нет дождя, то это тоже может быть признаком ненастья.

Если над лесом синеет воздух, то это может означать, что скоро станет тепло.

Низко стелющиеся облака могут предвещать непогоду.

Если коровье молоко быстро скисает после надоя, то это может быть признаком приближения грозы.

Если диск солнца имеет сильно искажённую форму, то это может предвещать сырой и облачный день.

Если козы охотно гуляют по лужайке и щиплют траву, то это может указывать на хорошую погоду.

Фото: istockphoto / Lubo Ivanko

Если солнце скрыто за тучами в жаркий день, то это может быть предвестником дождя.

Найти подкову — к удачному году

Если птица утром постучалась в окно, то это может сулить счастье вечером.

Если кот и собака сцепились, то это может предвещать семейную ссору.

Если вы посолили огурцы на Фрола, то они обязательно будут хрустящими.

Алые звезды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.

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В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО появятся новые фигуранты
31 августа 2024, 08:45

Фото: iStock/breakermaximus

В ходе расследования уголовного дела, касающегося поставок некачественных бронежилетов для российской армии, могут появиться новые фигуранты и свидетели. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось издание РИА Новости.
«Не все свидетели и участники преступной группы были обнаружены и допрошены», — указывается в материалах дела.
Ранее суд вынес решение о заключении под стражу поставщиков, среди которых генеральный директор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Им продлён срок ареста до 3 декабря.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Министерством обороны по контракту на поставку индивидуальных средств защиты. Компания передала в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали установленным стандартам.

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#суд
#сотрудники
#вс рф
#сво
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Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Сестра нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» живет и работает в России
31 августа 2024, 08:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам дяди ее мужа, когда Манижа вышла замуж, Хусейна видели редко. Однако родственники осведомлены, что мужчина давно находится в России вместе с семьей. Уточняется, что Манижа прописана в доме мужа.

Ранее они приобрели недвижимость недалеко от Душанбе. Иные подробности в настоящее время неизвестны.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#пожар
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#мужчина
#рф
#крокус сити холл
#теракт
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Ректор МГУ назвал проходной балл для поступления на бюджет
Ректор МГУ Садовничий: средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет достиг 86,10
31 августа 2024, 07:27

Фото: iStock/SeventyFour

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что средний результат ЕГЭ для поступления в вуз на бюджетную основу достиг 86,10 балла. Его слова приводит РИА Новости.
По словам в ректора, в МГУ на некоторых факультетах имеется отсечка по среднему баллу ЕГЭ, который должен быть не ниже некоторой величины.

«Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — отметил Садовничий.

Уточняется, что в прошлом году средний балл ЕГЭ для поступления в Московский государственный университет на бюджетную основу составлял 84,94, а в 2022 году — 86,38 балла.

Ранее сообщалось, что семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мгу
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#минобрнауки
#конференция
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Имущество экс-замглавы Минобороны предложили обратить в доход государства
Имущество экс-замглавы МО РФ Попова предложили обратить в доход государства
31 августа 2024, 06:24

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Личное имущество экс-замминистра обороны России генерала армии Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Об этом сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.
«Если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», – отметил собеседник агентства.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил Следственный комитет РФ. Следствие считает, что он обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Помимо этого Попов заставлял подрядчиков, занятых в парке, бесплатно строить ему апартаменты за городом.

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#минобороны рф
#суд
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#парк «патриот»
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В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов
Суд в Бразилии установил штраф в размере $8,9 тыс. за использование соцсети X
31 августа 2024, 05:54

Фото: istockphoto/Claudia Nass

Граждан и компании в Бразилии, которые используют социальную сеть X с «уловками» после официальной блокировки, будут штрафовать почти на девять тысяч долларов, сообщается в заявлении Верховного суда страны.
Решение судьи Алешандри ди Мораиса постановляет выписывать ежедневный штраф в 50 тысяч бразильских реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые прибегают к «технологическим уловкам» для использования социальной сети X.

В пятницу, 30 августа, Верховный суд Бразилии предписал немедленную приостановку деятельности социальной сети Х в стране после отказа ее владельца Илона Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Маск охарактеризовал это решение как уничтожение свободы слова.

Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.

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