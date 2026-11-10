27 переломов и разрыв аорты: в Кузбассе врачи вытащили женщину с того света
В Кузбассе медикам удалось сохранить жизнь молодой женщине, получившей тяжелейшие травмы в автомобильной аварии. Помимо 27 переломов костей, обследование выявило у пострадавшей расслоение грудной аорты.
Как сообщил глава регионального Минздрава Андрей Тарасов, смертность при подобном повреждении достигает 95%. Для проведения экстренного вмешательства в Кемерово оперативно доставили из Москвы специальный сосудистый протез — стент-графт. В лечении участвовали травматологи, реаниматологи, кардиохирурги и сосудистые хирурги трёх кузбасских медучреждений.
Заместитель главврача больницы имени Подгорбунского Аркадий Осинцев пояснил, что ситуация требовала одновременных действий сразу нескольких направлений. Травматологи стабилизировали таз и грудную клетку и остановили кровотечение, реаниматологи поддерживали жизненно важные функции, а кардиохирурги и сосудистые хирурги провели эндоваскулярное восстановление аорты с установкой стент-графта. По его словам, без согласованности на каждом этапе этот результат был бы невозможен.
Благодаря совместным усилиям специалистов опасное повреждение сосуда удалось устранить без открытого вмешательства на грудной клетке. Сейчас пациентка переведена в отделение, её состояние врачи оценивают как стабильное. В дальнейшем женщине предстоит продолжительное восстановление после полученных травм, передает издание Сiбдепо.
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