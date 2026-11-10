27 переломов и разрыв аорты: в Кузбассе врачи вытащили женщину с того света

10 ноября 2026, 17:07

В Кузбассе врачи спасли женщину после страшного ДТП

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Кузбассе медикам удалось сохранить жизнь молодой женщине, получившей тяжелейшие травмы в автомобильной аварии. Помимо 27 переломов костей, обследование выявило у пострадавшей расслоение грудной аорты.