11-летний мальчик-зацепер остался без ноги из-за наезда поезда в Щербинке
Несовершеннолетний зацепер получил травмы в результате наезда поезда в Щербинке в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, 11-летний мальчик попал под поезд во время занятия зацепингом в Щербинке. В результате ребенок лишился ноги, в настоящее время его доставляют в больницу.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось, что на одной из станций московского метро молодой человек ударил ногой по лицу девочку-подростка. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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