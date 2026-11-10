Курение связали с повышенным риском болезни Альцгеймера
У курящих людей риск болезни Альцгеймера на 40% выше, чем у тех, кто никогда не курил. К такому выводу пришли ученые Университета Кертина в Австралии после анализа 61 исследования с участием около 2,8 млн человек. Об этом сообщает журнал eClinicalMedicine.
Исследователи обнаружили связь курения с разными формами деменции. Общий риск снижения когнитивных функций у курильщиков оказался выше на 31%, а риск сосудистой деменции — на 52%.
Количество сигарет имело значение. При курении около десяти сигарет в день риск деменции возрастал на 16%, при двадцати — на 34%. При этом у бывших курильщиков показатель оказался ниже, чем у продолжающих курить, и в целом не отличался от уровня тех, кто никогда не курил.
Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции. Для нее характерно накопление в мозге патологических белков, включая амилоид и тау-белок. Сосудистая деменция развивается из-за нарушения кровоснабжения мозга, в том числе после инсультов и на фоне гипертонии.
Авторы считают отказ от сигарет важной мерой для сохранения здоровья мозга в пожилом возрасте. При этом результаты показывают связь курения с риском деменции, но сами по себе не доказывают, что сигареты стали ее причиной.
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