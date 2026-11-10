Курение связали с повышенным риском болезни Альцгеймера

10 ноября 2026, 15:58

eCM: курение может повышать риск болезни Альцгеймера на 40%

Фото: iStock/Tevarak

У курящих людей риск болезни Альцгеймера на 40% выше, чем у тех, кто никогда не курил. К такому выводу пришли ученые Университета Кертина в Австралии после анализа 61 исследования с участием около 2,8 млн человек. Об этом сообщает журнал eClinicalMedicine.