Высокотехнологичную медпомощь в этом году получили 44 000 жителей Подмосковья
В медучреждениях Московской области пациентам доступны современные методы лечения с применением высоких технологий. Такую помощь в этом году получили около 44 000 жителей Подмосковья, рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Высокотехнологичные вмешательства позволяют оказывать помощь пациентам со сложными заболеваниями, требующими специального оборудования и высокой квалификации врачей.
«Продолжаем развивать в Подмосковье высокотехнологичную медицинскую помощь. Для пациентов это возможность лечиться в своём регионе без обращения в федеральные медицинские центры. Оснащаем наши больницы современным оборудованием, внедряем новые методы лечения, повышаем квалификацию специалистов. С начала года в медицинских организациях Подмосковья высокотехнологичную медпомощь получили почти 44 000 жителей региона», – пояснил Забелин.Такая помощь включает сложные хирургические вмешательства с применением современных технологий и оборудования. В Подмосковье она проводится по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология, акушерство и гинекология, другие направления.
Как отметили в подмосковном Минздраве, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС при наличии показаний. Решение о необходимости такого лечения принимает врачебная комиссия на основании результатов обследований и состояния здоровья пациента.