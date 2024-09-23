27 сентября пройдёт VIII Форум проектировщиков Подмосковья

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27 сентября 2024 года состоится VIII Форум проектировщиков Московской области. Это значимое профессиональное событие будет посвящено актуальным вопросам проектирования в регионе. Организатором форума является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков и Союза архитекторов России.
«В рамках проведения Форума проектировщиков Московской области мы обсудим такие важные темы, как роль информационных технологий и искусственного интеллекта в градостроительной деятельности сегодня. Познакомимся с лучшими практиками в области жилищного строительства региона и узнаем, какие новые проекты появятся в ближайшем будущем в Подмосковье. Вместе с экспертами поговорим о том, как проекты благоустройства становятся новыми точками роста городов, и увидим лучшие проекты создания комфортной городской среды», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Кроме того, в рамках просветительской программы представители Мособлархитектуры проведут семинар, посвященный разработке и согласованию градостроительных концепций и новым стандартам и нормативам жилой застройки в Подмосковье. Особое внимание будет уделено взаимодействию проектировщиков, заказчиков и государственных регуляторов в процессе подготовки градостроительных концепций.
В форуме примут участие представители исполнительной власти Московской области, архитектурных и проектных бюро, девелоперов, профильных образовательных учреждений и производители строительных материалов и конструкций.
Мероприятие состоится в Центральном доме архитектора по адресу: Москва, Гранатный переулок, дом 7, 3 этаж. Начало в 12:00 (регистрация гостей с 11:00).
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