В Орехово-Зуево состоялся форум «Уравдом»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На муниципальном форуме «Управдом» в Орехово-Зуевском городском округе участники обсудили актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Форумы «Управдом» проводятся во всех городских округах Подмосковья. График составляется муниципалитетами самостоятельно, но не реже 4 раз в год. Это в первую очередь способ взаимодействия с жителями. На форумах присутствуют как представители администрации, управляющих компаний, так и инспекторы нашего ведомства. Совместными усилиями в рамках мероприятия обсуждаются вопросы содержания домов и дворовых территорий. Также всегда принимаются предложения по оптимизации работы», — сообщил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко.
На форуме «Управдом» обсуждались вопросы диагностики и ремонта систем отопления многоэтажных зданий, содержания и уборки дворовых территорий, а также прошлогодние жалобы жильцов на обслуживание их домов управляющими компаниями.
Часть проблем была решена непосредственно на мероприятии, остальные взяты под контроль представителями Министерства.
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