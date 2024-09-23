В регионах страны создадут филиалы Национального центра «Россия»

Видео: пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»
Национальный центр «Россия» начинает отбор проектов филиалов в регионах, которые будут созданы в первоочередном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
«Отбор будет проходить в два этапа. На первом регионы представят проекты создания филиалов. Площадки для них должны включать пространство для постоянной и временной экспозиций, большие многофункциональные и малые залы для проведения мероприятий, гастрономические пространства, зоны универмага и детские зоны», – пояснили в пресс-службе.Регионы, прошедшие во второй этап, представят свои проекты оргкомитету Национального центра «Россия». Среди них выберут регионы-победители. Именно там филиалы Национального центра создадут в первую очередь.
Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября прошлого года по 8 июля 2024-го по Указу президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Экспозицию посетили более 18,5 млн гостей, а сама выставка вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.
1 июля 2024 года Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах в целях демонстрации достижений страны и сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».
6 сентября глава государства подписал Указ «Об оргкомитете Национального центра «Россия». Его возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
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Лора Луганская