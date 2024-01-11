27 января состоится четвёртый Всероссийский конкурс «Дорогой жизни названа!»

Фото: iStock/batuhan toker
27 января состоится четвёртый ежегодный Всероссийский онлайн-конкурс «Дорогой жизни названа!», об этом сообщает Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».
Конкурс проводится в России уже четвёртый раз. Оп приурочен к государственному празднику, «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» или «День воинской славы России», который ежегодно отмечается 27 января.
Стоит отметить, что конкурс проводится в рамках музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Принять участие можно в девяти творческих номинациях, включаящих в себя вокал, танцы, а также разговорный жанр.
К участию приглашаются взрослые и дети в возрасте старше трёх лет. Гогтовые работы необходимо отправить до 27 января.
Более подробно ознакомиться с условиями конкурса и призами можно написав на электронную почту: aragorn-studio@mail.ru.
Читайте также:
Открылся прием заявок на участие в VII Большом детском фестивале
В Одинцове подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление рынка
Отечественный аналог «Евровидения» пройдёт в Петербурге в 2024 году
Стоит отметить, что конкурс проводится в рамках музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Принять участие можно в девяти творческих номинациях, включаящих в себя вокал, танцы, а также разговорный жанр.
Более подробно ознакомиться с условиями конкурса и призами можно написав на электронную почту: aragorn-studio@mail.ru.
Читайте также:
Открылся прием заявок на участие в VII Большом детском фестивале
В Одинцове подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление рынка
Отечественный аналог «Евровидения» пройдёт в Петербурге в 2024 году
Евгения Парфентьева