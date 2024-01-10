Открылся прием заявок на участие в VII Большом детском фестивале

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
VII Большой детский фестиваль начал прием заявок. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Принять участие в конкурсной программе могут профессиональные государственные или независимые театры, кино и анимационные студии.
Также заявку подать могут театральные постановки, кино и анимационные фильмы с возрастным ограничением от 3 до 16 лет, премьеры которых прошли в 2022 или 2023 годах.
Принять участие в заявочной кампании можно до 29 февраля 2024 года.
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«Фестиваль проводится с 2018 года. Организаторами выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Художественный руководитель — народный артист России Сергей Безруков. Ежегодно БДФ собирает в своей программе все лучшее, что создается для детей и подростков в сфере искусства и литературы. VII Большой детский фестиваль пройдет с сентября по ноябрь 2024 года», - отметили в министерстве.
Принять участие в заявочной кампании можно до 29 февраля 2024 года.
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Мира Полтева