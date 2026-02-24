Достижения.рф

Победителями премии «Больше, чем путешествие» стали 42 проекта из 89 регионов РФ

Фото: iStock/molchanovdmitry

По итогам Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» 2025 года победителями признаны 42 проекта из 89 регионов России. Церемония награждения прошла 24 декабря в Национальном центре «Россия».



Среди лауреатов — верфь «Поморский коч. Строительство деревянного судна как объект показа» (Архангельская область), патриотическая программа «Прохоровское поле: уроки мужества» (Белгородская область), туристический проект «Первый передвижной лагерь на Байкале» (Иркутская область), проект промышленного туризма «ТурМикрон» (Москва), научно-просветительский проект «Ледокол знаний» (Мурманская область), медиапроект «Смотри экспедиции» (Сахалинская область), а также гран-при «Херсонес Таврический – город двух тысячелетий» (Севастополь).

Премия включала восемь основных номинаций, гран-при и специальные награды. Заявки принимались в трех категориях — люди, организации и проекты — через официальный сайт большечемпремия.рф. Информация о Премии также размещена в телеграм-канале t.me/morethanaward и на сайте организатора morethantrip.ru.

Иван Мусатов

