Победителями премии «Больше, чем путешествие» стали 42 проекта из 89 регионов РФ
По итогам Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» 2025 года победителями признаны 42 проекта из 89 регионов России. Церемония награждения прошла 24 декабря в Национальном центре «Россия».
Среди лауреатов — верфь «Поморский коч. Строительство деревянного судна как объект показа» (Архангельская область), патриотическая программа «Прохоровское поле: уроки мужества» (Белгородская область), туристический проект «Первый передвижной лагерь на Байкале» (Иркутская область), проект промышленного туризма «ТурМикрон» (Москва), научно-просветительский проект «Ледокол знаний» (Мурманская область), медиапроект «Смотри экспедиции» (Сахалинская область), а также гран-при «Херсонес Таврический – город двух тысячелетий» (Севастополь).
Премия включала восемь основных номинаций, гран-при и специальные награды. Заявки принимались в трех категориях — люди, организации и проекты — через официальный сайт большечемпремия.рф. Информация о Премии также размещена в телеграм-канале t.me/morethanaward и на сайте организатора morethantrip.ru.
