Министерство спорта РФ шестой год проводит конкурс «Ты в игре»
АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством спорта РФ шестой год проводит Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре».
Конкурс реализуется в рамках государственной программы «Спорт России» при поддержке заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Его цель — достижение показателя, обозначенного президентом РФ Владимиром Путиным: к 2030 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом 70% граждан.
Проект направлен на поиск и поддержку инициатив, популяризирующих физическую культуру и здоровый образ жизни. За пять лет участия в конкурсе приняли более 21 тысячи проектов со всей страны.
В 2026 году запланированы следующие этапы: народное голосование пройдёт с 23 по 30 апреля, объявление финалистов — 7 мая, образовательный акселератор для финалистов — с 11 по 15 мая, защита проектов и определение победителей в Москве — с 18 по 22 мая. Награждение победителей состоится летом 2026 года. Информация о конкурсе размещена на сайте тывигре.рф.
