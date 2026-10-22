28-летняя королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах

22 октября 2026, 08:19

В Мексике при загадочных обстоятельствах умерла королева красоты Карина Санчес

Фото: iStock/GummyBone

Королева красоты Карина Санчес скончалась в возрасте 28 лет при загадочных обстоятельствах в Мексике. Об этом сообщает издание Need To Know.