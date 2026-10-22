28-летняя королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах
Королева красоты Карина Санчес скончалась в возрасте 28 лет при загадочных обстоятельствах в Мексике. Об этом сообщает издание Need To Know.
Тело девушки обнаружили утром 15 октября в доме 34-летнего Армандо в населенном пункте Хесус-Тепактепек. Мужчина сам вызвал скорую и рассказал оператору, что пытался разбудить Санчес, но она не реагировала, а во рту у нее были рвотные массы. По словам Армандо, накануне они вместе выпивали, после чего она попросилась переночевать, не желая возвращаться домой пьяной из-за семейных проблем.
По предварительным данным следствия, мексиканка могла захлебнуться рвотными массами во сне. Однако родственники заявили, что судебно-медицинская экспертиза исключила эту версию, как и алкогольное отравление. Окончательные результаты пока не разглашаются, но семья уверена, что Санчес стала жертвой преступления.
Армандо задержали 17 октября: при обыске в его доме нашли армейское оружие, боеприпасы и наркотики. Через три дня его отпустили после вмешательства адвоката, однако обвинения с него не сняли. Мужчина утверждает, что знал Санчес более 10 лет со времен учебы на юридическом факультете и больше двух лет состоял с ней в романтических отношениях. Родные настаивают, что их связь была исключительно профессиональной. Расследование продолжается.
Карина Санчес выиграла шесть конкурсов красоты с 2015 по 2019 год. Самым престижным стал «Сеньорита Тласкала: Обычаи и Традиции» в 2019-м, что позволило ей через год выступить на общенациональном конкурсе «Сеньорита Мексика», где она вошла в первую десятку финалисток. Девушка окончила юридический факультет, владела собственной фирмой и считалась высококлассным специалистом.
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