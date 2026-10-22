В Кузбассе на горнолыжном курорте «Шерегеш» ночью сгорело кафе «Грелка»
На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе сгорело кафе «Грелка». Об этом сообщил в своём канале на платформе MAX губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
Глава региона рассказал, что о пожаре ему доложили сразу. На место прибыли специалисты, которые установят причины возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.
«Но сигнал тревожный. В преддверии сезона мы видим недоработки и недостаточный контроль», — указал Середюк.Он подчеркнул важность обеспечения безопасности для гостей курорта и персонала в общественных местах — гостиницах, мини-отелях и кафе. Владельцам таких объектов губернатор предложил добровольно провести внеплановые проверки пожарной безопасности и ревизию средств пожаротушения. Список объектов, прошедших проверки, опубликуют на сайте дирекции курорта «Шерегеш».