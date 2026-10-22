В Кузбассе на горнолыжном курорте «Шерегеш» ночью сгорело кафе «Грелка»

22 октября 2026, 07:18

Фото: канал в MAX «Илья Середюк Губернатор Кузбасса»/@IlyaSeredyuk

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе сгорело кафе «Грелка». Об этом сообщил в своём канале на платформе MAX губернатор Кемеровской области Илья Середюк.





Глава региона рассказал, что о пожаре ему доложили сразу. На место прибыли специалисты, которые установят причины возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.





«Но сигнал тревожный. В преддверии сезона мы видим недоработки и недостаточный контроль», — указал Середюк.