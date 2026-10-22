В Хакасии медведь появился рядом с новым детским садом

22 октября 2026, 07:16

РИА Новости: В Хакасии медведь бродит рядом с новым детским садом в Белом Яре

Фото: iStock/mouse_sonya

В селе Белый Яр Алтайского района Хакасии медведь бродит рядом с новым детским садом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу района Ирину Войнову.