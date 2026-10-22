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В Хакасии медведь появился рядом с новым детским садом

РИА Новости: В Хакасии медведь бродит рядом с новым детским садом в Белом Яре
Фото: iStock/mouse_sonya

В селе Белый Яр Алтайского района Хакасии медведь бродит рядом с новым детским садом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу района Ирину Войнову.



Уточняется, что косолапого заметили около детсада «Огонек». Войнова призвала земляков сохранять спокойствие и заверила, что ситуация находится под контролем. Она попросила местных жителей временно отказаться от прогулок, особенно с детьми, и оставаться на связи со школьниками.

На место оперативно выехали специалисты. Они организовали поиск зверя, к работе в настоящий момент привлекли полицейских и опытных охотников.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморском крае полицейские задержали пожилую жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в работе курьером у мошенников. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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