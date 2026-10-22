В Саратовской области машины столкнулись на огромной скорости, один человек погиб
В Вольском районе Саратовской области при столкновении двух автомобилей погиб водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД 64».
По предварительной информации, авария произошла в ночь на 22 октября на 164-м километре автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Уточняется, что столкнулись Toyota Mark II под управлением мужчины 2000 года рождения и Chevrolet Niva, за рулём которой находился гражданин 1984 года рождения. Машины врезались друг в друга на огромной скорости — они получили сильные повреждения, превратившись в груду металла.
Водитель Toyota погиб на месте, а 19-летний пассажир Chevrolet Niva пострадал. Молодого человека уже доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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