28 мая пройдет стратегическое заседание Международного дискуссионного клуба «VISION 3000»
Международный дискуссионный клуб «VISION 3000» (ВИДЕНИЕ 3000) приглашает на стратегическое заседание, которое состоится 28 мая 2026 года при поддержке Правительства Москвы (Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы), на тему: «Туризм без границ: культурные маршруты, медицинские кластеры и новые точки притяжения».
На стратегическом заседании пройдут панельные обсуждения, выступления экспертов, сессия вопросов и ответов, а также мероприятия для нетворкинга. В мероприятии примут участие представители государственных органов, бизнес-сообщества, эксперты и лидеры гражданского общества.
В рамках стратегической сессии участники рассмотрят возможности для развития въездного туризма, включая привлечение туристов из дружественных стран, а также выездного туризма, акцентируя внимание на культурном обмене и создании межрегиональных и международных туристических кластеров.
Ключевые направления дискуссии:
- Культурные маршруты – межрегиональные и трансграничные проекты, отражающие многообразие культур.
- Медицинские и эстетические кластеры – российские клиники (включая косметологию) как центры притяжения для пациентов из регионов России и зарубежья.
- Новые точки притяжения – этнодеревни, гастрофестивали, ремесленные центры, глэмпинги, события, объединяющие гостей изнутри страны и из-за рубежа.