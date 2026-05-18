Подмосковные студенты победили на Гранд-финале проекта «Кибердром»
Студенты Орехово-Зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) держали абсолютную победу в общекомандном зачёте Гранд-финала Международного трека Всероссийского проекта «Кибердром.Студент 25/26». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Соревнования проходили во Фрязине. Участники защищали свои инженерные проекты, собирали беспилотники, а также участвовали в «спортивных» состязаниях дистанционно управляемых аппаратов.
«Команда ГГТУ показала лучшие результаты на всех этапах», — отмечается в сообщении.В состав команды вошли: Александра Сумкина, Дмитрий Иванов, Алан Добрынин, Виктория Кондрахина, Анастасия Сапаркина, Анастасия Потапова, Денис Лаухин и Максим Растрыгин.