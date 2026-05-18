Подмосковные студенты победили на Гранд-финале проекта «Кибердром»

18 мая 2026, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студенты Орехово-Зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) держали абсолютную победу в общекомандном зачёте Гранд-финала Международного трека Всероссийского проекта «Кибердром.Студент 25/26». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Соревнования проходили во Фрязине. Участники защищали свои инженерные проекты, собирали беспилотники, а также участвовали в «спортивных» состязаниях дистанционно управляемых аппаратов.





«Команда ГГТУ показала лучшие результаты на всех этапах», — отмечается в сообщении.