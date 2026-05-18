Строительная готовность участка мировых судей в Истре превысила 50%
Участок мировых судей строят в Истре. В настоящее время готовность объекта составляет 51%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Согласно проекту, общая площадь одноэтажного здания составляет более 700 квадратных метров.
«Сейчас на площадке обустраивают кровлю и каркасы перегородок, а также внутренние и внешние инженерные сети», — говорится в сообщении.Участок будет разделён на общественную, служебную, конвойную и хозяйственно-техническую зоны. В здании разместят кабинет мирового судьи, зал судебных заседаний с совещательной комнатой, помещения для судебного секретаря, канцелярии, руководителя аппарата и охраны, комнату для ознакомления с делами и вестибюль для посетителей.
Завершить строительство должны в третьем квартале текущего года.