28 сентября в Красногорске пройдёт экологическое мероприятие «Чистые игры»

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Московская область приглашает волонтёров на экологическое мероприятие «Чистые игры», которое пройдёт 28 сентября 2024 года в Красногорске, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Мероприятие будет организовано на берегу старицы реки Москвы, рядом с музеем-заповедником «Архангельское».
«Чистые игры» представляют собой командные соревнования по очистке природных территорий от мусора. Они пройдут в формате мини-фестиваля с музыкой, пикником и награждением победителей. Участники смогут соревноваться в сборе и сортировке мусора, а лучшие команды получат призы. Ожидается участие от 30 до 1500 человек, которые смогут собрать от 0,5 до 20 тонн мусора всего за один час.
Сбор участников начнётся в 11:00 у остановки общественного транспорта «Горки 6». Соревнования начнутся в 12:00, а завершатся в 14:00. Все участники смогут использовать недавно разработанное мобильное приложение для отслеживания результатов в режиме онлайн.
Инициатива направлена не только на очистку окружающей среды, но и на повышение экологического просвещения и вовлечение населения в волонтёрские проекты. «Чистые игры» активно развиваются и масштабируются на всероссийском уровне, поддерживаются сетью гипермаркетов «Лента» и проводятся с использованием гранта Фонда президентских грантов.
Все желающие могут присоединиться к мероприятию и внести свой вклад в охрану природы.
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«Чистые игры» представляют собой командные соревнования по очистке природных территорий от мусора. Они пройдут в формате мини-фестиваля с музыкой, пикником и награждением победителей. Участники смогут соревноваться в сборе и сортировке мусора, а лучшие команды получат призы. Ожидается участие от 30 до 1500 человек, которые смогут собрать от 0,5 до 20 тонн мусора всего за один час.
Сбор участников начнётся в 11:00 у остановки общественного транспорта «Горки 6». Соревнования начнутся в 12:00, а завершатся в 14:00. Все участники смогут использовать недавно разработанное мобильное приложение для отслеживания результатов в режиме онлайн.
Инициатива направлена не только на очистку окружающей среды, но и на повышение экологического просвещения и вовлечение населения в волонтёрские проекты. «Чистые игры» активно развиваются и масштабируются на всероссийском уровне, поддерживаются сетью гипермаркетов «Лента» и проводятся с использованием гранта Фонда президентских грантов.
Все желающие могут присоединиться к мероприятию и внести свой вклад в охрану природы.
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Дайана Хусинова