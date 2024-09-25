В Московской области выпустили контейнеры для сбора пластиковых бутылок

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Предприниматели Московской области разработали яркие контейнеры для сбора пластиковых бутылок в рамках проекта «Сожми и закрути ПЭТ». Регоператор Чеховского кластера сможет использовать новые боксы для проведения экологических мероприятий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Основная цель проекта — сокращение объёма пластиковых ёмкостей из полиэтилентерефталата. Сжатие бутылок перед утилизацией облегчает их хранение, транспортировку и обработку. Кроме того, уменьшается количество выездов мусоровозов.
Первая акция с использованием ярких контейнеров «Сожми и закрути ПЭТ» от компании «ПластСервис» состоялась 25 сентября в городском округе Серпухов в Дашковской школе.
Проект успешно развивается и реализуется не только в Москве и Московской области, но и в Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской областях, а также на Сахалине.
Первая акция с использованием ярких контейнеров «Сожми и закрути ПЭТ» от компании «ПластСервис» состоялась 25 сентября в городском округе Серпухов в Дашковской школе.
Проект успешно развивается и реализуется не только в Москве и Московской области, но и в Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской областях, а также на Сахалине.
Читайте также:
23 сентября в России начался пятый сезон акции «БумБатл»
Химки вошли в тройку округов-лидеров по числу контейнеров для сбора вторсырья
Регоператор Чеховского кластера за лето отправил на переработку 1,5 тонны «Добрых крышечек»
Дайана Хусинова