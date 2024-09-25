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В Московской области выпустили контейнеры для сбора пластиковых бутылок

25 сентября 2024, 17:03
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Предприниматели Московской области разработали яркие контейнеры для сбора пластиковых бутылок в рамках проекта «Сожми и закрути ПЭТ». Регоператор Чеховского кластера сможет использовать новые боксы для проведения экологических мероприятий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Основная цель проекта — сокращение объёма пластиковых ёмкостей из полиэтилентерефталата. Сжатие бутылок перед утилизацией облегчает их хранение, транспортировку и обработку. Кроме того, уменьшается количество выездов мусоровозов.

Первая акция с использованием ярких контейнеров «Сожми и закрути ПЭТ» от компании «ПластСервис» состоялась 25 сентября в городском округе Серпухов в Дашковской школе.



Проект успешно развивается и реализуется не только в Москве и Московской области, но и в Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской областях, а также на Сахалине.

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#экология
#московская область
#подмосковье
#контейнеры
Программа соцгазификации в Подмосковье с начала года охватила 30 тысяч жителей
25 сентября 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дома 30 тысяч жителей Московской области подключили к центральному газоснабжению с начала текущего года в рамках реализации президентской программы по социальной газификации, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Специалисты компании «Мособлгаз» построили для подключения домов 90 километров новых газораспределительных сетей», — отмечается в сообщении.
Юбилейное подключение пришлось на дом в деревне Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа, в котором живёт многодетная семья.

«Этот дом — моё родовое гнездо, здесь жили мои бабушка и дедушка. И всю жизнь мы топили печку дровами. (…) Очень хорошо, что появилась эта программа по газификации. Все работы провели быстро, в феврале подали заявку, а сейчас уже с газом, всё было сделано по льготе», – поделилась хозяйка дома Анастасия Викулова.
Всего в рамках догазификации в Подмосковье планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей.

Подробная информация о льготной догазификации в Московской области размещена по ссылке.

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#социальная газификация
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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В Европе начнут отстрел волков из-за съеденного пони Урсулы фон дер Ляйен
ЕС разрешил отстрел волков после того, как волк съел пони Урсулы фон дер Ляйен
25 сентября 2024, 17:08

Фото: iStock/kjekol

Страны Евросоюза проголосовали за то, чтобы изменить охранный статус волков, в некоторых регионах начнут отстрел животных. Об этом сообщает портал Euractiv.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала одним из инициаторов по вопросу отстрела волков. Она выступала за принятие данного решения еще в прошлом году.

По ее словам, немецкие волки стали проблемой для европейских пастухов. Она отметила, что хищники начали мигрировать в Люксембург.

Примечательно, что у главы ЕК есть личные причины поддерживать отстрел животных. В 2022 году волк забрался на территорию конюшни на северо-западе Германии растерзал и съел 30-летнюю пони по имени Долли, которая принадлежала фон дер Ляйен.

Отмечается, что зоозащитники выступают против отстрела волков. Согласно их мнению, домашний скот необходимо защищать при помощи заборов.

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#волк
#ек
#европа
#зоозащитник
#убийство
#животные
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Многодетная семья из Химок купила квартиру по государственной программе
25 сентября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Семья Владимира и Анны Степановых из Химок купила жилище по программе «Обеспечение жильём молодых семей». Новоселье они отпразднуют в двухкомнатной квартире, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В семье химчан – трое сыновей, Миша, Давид и Марк. До этого супруги жили с родителями, однако после рождения младшего ребёнка решили расширить жилплощадь. Субсидия стала поддержкой для молодой семьи.
«Приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Ключи получим весной следующего года. Очень ждём момента сдачи. Это особенно радостное событие для нас», – поделился Владимир Степанов.
В этом году участниками программы в Подмосковье стали около 300 семей. Чтобы получить льготу, нужно соответствовать нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье, имея менее 10 кв. м. на человека; проживать в Подмосковье, а также иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно в режиме онлайн по ссылке.

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#семья
#многодетная семья
#квартира
#жильё
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В Дубне обустроят два дополнительных пешеходных перехода
25 сентября 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Два дополнительных перехода для пешеходов обустроят на улице Векслера в Дубне — рядом со зданием Управления гостинично-ресторанным комплексом Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) и у аллеи, ведущей к ДК «Мир», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Подъезды к проезжей части подрядчик уже заасфальтировал, установлены соответствующие дорожные знаки», — говорится в сообщении.
Завершить работы по обустройству пешеходных переходов на Векслера должны до конца сентября.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что пешеходные переходы в эти местах делают по запросу жителей, теперь путь к дому культуры и к Менделеевской набережной станет безопаснее.

Пешеходные переходы обустраивают в рамках работ по обновлению тротуара на улице Флерова, здесь уже уложен новый асфальт.

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#дубна
#максим тихомиров
#пешеходный переход
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Россиян обяжут оформлять дома в собственность сразу после строительства
Госдума приняла законопроект о регистрации домов сразу после их строительства
25 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/helivideo

Госдума в I чтении приняла законопроект, который обяжет россиян оформлять в собственность здания или сооружения, возведенные на земельных участках, сразу после завершения строительства. Об этом информирует ТАСС.
По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, данный законопроект позволит уменьшить число домов, которые используются без регистрации в ЕГРН, а также количество случаев владения постройкой без прав на землю под ней.

Уточняется, что использовать здания или сооружения можно будет только после их регистрации. В Госдуме подчеркнули, что за несвоевременное оформление объектов гражданам РФ будет грозить административная ответственность.

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#подмосковье
#строительство
#законопроект
#жк
#рф
#госдума
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В Университете «Дубна» начинают издавать научный журнал
25 сентября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Государственном университете «Дубна» в год его 30-летия начнут издавать рецензируемый научный журнал Dubna Journal of Natural Sciences. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В издании будут публиковать сообщения по таким научным специальностям, как приборы и методы экспериментальной физики; физика атомных ядер и элементарных частиц; физика высоких энергий; физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника; неорганическая химия; аналитическая химия; физическая химия; геофизика; гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, а также геоэкология», – говорится в сообщении.
Новое научное издание приглашает всех стать авторами публикаций. Материалы следует направлять на электронную почту voropay@uni-dubna.ru Контактное лицо – Александр Николаевич Воропай.

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#московская область
#образование
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Любой укол: Врач назвал причины клинической смерти малыша из Ленобласти после антибиотика
Врач Кузьменко: клиническая смерть может наступить из-за всего, что поступает в кровь
25 сентября 2024, 15:42

Фото: istock/naumoid

В Ленобласти годовалый мальчик пережил клиническую смерть после укола антибиотиком. По словам матери, ребенок две недели болел ОРВИ, и врач прописала ему антибиотики. После очередного введения препарата у малыша начались судороги.
Медики скорой помощи констатировали, что у него остановилось сердце, исчезло дыхание и другие признаки жизни. Мальчика удалось реанимировать.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что клиническую смерть может спровоцировать все, что поступает в кровь в большом количестве.

«Любой препарат и укол может вызывать аллергическую реакцию вплоть до анафилаксии, но это крайне редко. Именно поэтому все лекарства и антибиотики необходимо принимать тогда, когда пользы больше, чем риска. У многих людей существует мнение: простудился — для профилактики пропью антибиотики, а это чревато негативными последствиями», — сказал врач.

Он добавил, что, безусловно, лучшая «операция» — та, которая не состоялась, однако иногда это единственная возможность победить болезнь.

«Любая операция или укол несут потенциальный риск. Не зря, когда ходим в больницы, нас спешивают, есть ли аллергия, в том числе на антибиотики», — сообщил эксперт.

По его словам, возрастных ограничений в принятии антибиотиков нет, однако всегда должны быть четкие показания и диагноз.

Говоря о клинической смерти, Филипп Кузьменко сообщил, что это нечастое явление — один случай из ста возможных (в среднем).

«Клиническая смерть — это не биологическая. Нужно уточнить, что это остановилось дыхание и кровообращение, но не наступили необратимые изменения в головном мозге, поэтому людей из этого состояния можно реанимировать, и последствий, как правило, не происходит», — заключил врач-терапевт.

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На территории школы №7 в Дубне появится полоса препятствий
25 сентября 2024, 15:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Полосу препятствий строят на территории школы №7 в Дубне, площадка под неё же подготовлена, в настоящее время ведётся монтаж элементов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Площадка выровнена, с неё снят растительный грунт, приступили к монтажу полосы препятствий. Эту работу закончим сегодня, а завтра будем отсыпать площадку песком», — сообщил представитель компании-подрядчика Василий Новиков.
Он добавил, что сдать полосу препятствий планируется до конца недели или, в крайнем случае, в понедельник.

На полосе препятствий будет установлено семь элементов, включая «окоп», «лабиринт» и «Разрушенный мост». Все элементы сертифицированы и подходят для детей. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, тренировки на полосе препятствий будут проходить ученики седьмой школы.

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#дубна
#школа
#максим тихомиров
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Юрист предупредила о последствиях просрочки платежей по кредитам и ипотеке
Юрист Гукова: при просрочке платежей по ипотеке банк может обратиться в суд
25 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Если просрочить платежи по ипотеке и кредиту более чем на три месяца, то банк может обратиться в суд. Об этом рассказала основатель компании «Консул» Ирина Гукова.
«Как правило, стандартные кредитные и ипотечные договоры банка предусматривают не более трех месяцев просрочки выплат с соответствующими штрафными санкциями. На этом этапе банк старается любыми доступными способами выйти на связь с заемщиком или его родственниками, чтобы выяснить причины задержки и неуплаты», — рассказала Гукова в беседе с «Известиями».

По ее словам, банк может рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул или корректировку графика платежей.

Если же банк не может выйти на связь с должником, то выставляется требование по немедленному погашению ежемесячного платежа и пеней. При невыполнении обязательств со стороны заемщика, банк имеет право обратиться в суд. Тогда на все выявленные активы должника накладывается арест через Федеральную службу судебных приставов.

Если сумма требований кредиторов составляет менее 15% от оценочной стоимости активов должника, суд не может изъять эту сумму. В противном случае, когда сумма требований превышает 15%, начинается процедура изъятия активов.

Гукова отметила, что банки имеют право инициировать процедуру банкротства, но, если это не удаётся, собственность должника переходит на баланс Росимущества. Затем специализированные организации проводят торги, на которых активы должника продаются для погашения долга.

Как отметила эксперт, если сумма превышает долговые обязательства, остаток денег возвращается должнику. Однако такой положительный результат достигается не всегда.

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