28 японских порнозвёзд остановили про попытке въехать в Гонконг
28 актрис фильмов для взрослых из Японии, прибывших в Гонконг для участия в конференции Mega Fans Expo 2026, не смогли покинуть территорию Международного аэропорта. Об этом сообщает South China Morning Post.
Пограничные службы отказали женщинам во въезде в страну. Одна из участниц рассказала, что заранее оформила визу и все требуемые документы, но это не помогло. На границе также задержали её менеджера и сопровождающих сотрудников.
В связи с ситуацией организаторы объявили об отмене Mega Fans Expo 2026. По их словам, мероприятие должно было стать первой конференцией такого формата в истории Гонконга. Покупателям билетов пообещали полный возврат средств.
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