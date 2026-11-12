28 японских порнозвёзд остановили про попытке въехать в Гонконг

12 ноября 2026, 06:44

В Гонконге отказались принимать 28 японских порнозвёзд

Фото: iStock/Andre2013

28 актрис фильмов для взрослых из Японии, прибывших в Гонконг для участия в конференции Mega Fans Expo 2026, не смогли покинуть территорию Международного аэропорта. Об этом сообщает South China Morning Post.