В Приморье врачи спасли руку мальчика после нападения собак

12 ноября 2026, 03:57

Фото: iStock/Gumpanat

В бухте Рудной в Приморском крае на мальчика напали собаки, сорвавшиеся с цепи. У ребёнка диагностировали обширную укушенную рану в области локтевого сгиба, из‑за чего оказалась повреждена плечевая артерия. Размер дефекта сосуда достигал почти 7 сантиметров.