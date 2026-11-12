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В Приморье врачи спасли руку мальчика после нападения собак

Фото: iStock/Gumpanat

В бухте Рудной в Приморском крае на мальчика напали собаки, сорвавшиеся с цепи. У ребёнка диагностировали обширную укушенную рану в области локтевого сгиба, из‑за чего оказалась повреждена плечевая артерия. Размер дефекта сосуда достигал почти 7 сантиметров.



На крики о помощи прибежал мужчина, который рыбачил неподалёку. Он отогнал собак, занёс мальчика в дом и вызвал скорую. Ребёнка экстренно доставили в больницу Дальнегорска.

Как пояснили в Минздраве Приморского края, без срочной помощи уже через несколько часов ткани начали бы отмирать. Это грозило ампутацией руки.

Врачи обработали рану и установили временный сосудистый шунт, чтобы сохранить кровоток. Затем ребёнка бортом санавиации перевезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

Там сосудистые хирурги заменили временный шунт на постоянный и восстановили артерию, используя участок вены самого пациента. Кроме того, после серии перевязок специалисты выполнили пересадку кожно‑жирового лоскута с бедра мальчика, который успешно прижился. Впереди у ребенка еще долгое восстановление, но самое главное уже позади, отметили в Минздраве.

Александр Огарёв

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