В Приморье врачи спасли руку мальчика после нападения собак
В бухте Рудной в Приморском крае на мальчика напали собаки, сорвавшиеся с цепи. У ребёнка диагностировали обширную укушенную рану в области локтевого сгиба, из‑за чего оказалась повреждена плечевая артерия. Размер дефекта сосуда достигал почти 7 сантиметров.
На крики о помощи прибежал мужчина, который рыбачил неподалёку. Он отогнал собак, занёс мальчика в дом и вызвал скорую. Ребёнка экстренно доставили в больницу Дальнегорска.
Как пояснили в Минздраве Приморского края, без срочной помощи уже через несколько часов ткани начали бы отмирать. Это грозило ампутацией руки.
Врачи обработали рану и установили временный сосудистый шунт, чтобы сохранить кровоток. Затем ребёнка бортом санавиации перевезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2.
Там сосудистые хирурги заменили временный шунт на постоянный и восстановили артерию, используя участок вены самого пациента. Кроме того, после серии перевязок специалисты выполнили пересадку кожно‑жирового лоскута с бедра мальчика, который успешно прижился. Впереди у ребенка еще долгое восстановление, но самое главное уже позади, отметили в Минздраве.
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