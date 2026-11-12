Британский хореограф отметил уникальность московских театров
Британский артист балета и хореограф Джона Пол Кук поделился своими наблюдениями о театральной среде Москвы и Лондона. Его слова цитирует aif.ru.
По словам Кука, в британской столице немало площадок, где регулярно идут известные постановки. При этом молодым и перспективным артистам пробиться на эти сцены крайне непросто.
Совсем иная ситуация, как считает хореограф, складывается в Москве. Город отличается обилием репертуарных театров, каждый из которых обладает собственной уникальной архитектурой, продуманной инфраструктурой, особой организацией сценического пространства, качественной звуковой системой и широкими техническими возможностями. Кук особо отметил, что Москва открыта для молодых постановщиков и создаёт условия для раскрытия их таланта.
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