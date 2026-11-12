Британский хореограф отметил уникальность московских театров

12 ноября 2026, 04:55

Британский хореограф Кук сравнил театральную жизнь Москвы и Лондона

Фото: iStock/aerogondo

Британский артист балета и хореограф Джона Пол Кук поделился своими наблюдениями о театральной среде Москвы и Лондона. Его слова цитирует aif.ru.