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Британский хореограф отметил уникальность московских театров

Британский хореограф Кук сравнил театральную жизнь Москвы и Лондона
Фото: iStock/aerogondo

Британский артист балета и хореограф Джона Пол Кук поделился своими наблюдениями о театральной среде Москвы и Лондона. Его слова цитирует aif.ru.



По словам Кука, в британской столице немало площадок, где регулярно идут известные постановки. При этом молодым и перспективным артистам пробиться на эти сцены крайне непросто.

Совсем иная ситуация, как считает хореограф, складывается в Москве. Город отличается обилием репертуарных театров, каждый из которых обладает собственной уникальной архитектурой, продуманной инфраструктурой, особой организацией сценического пространства, качественной звуковой системой и широкими техническими возможностями. Кук особо отметил, что Москва открыта для молодых постановщиков и создаёт условия для раскрытия их таланта.

Александр Огарёв

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