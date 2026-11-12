Учёные нашли вид чая для борьбы с ожирением
Исследование выявило у полисахарида из чёрного чая Цзыян свойства, способные сдерживать набор веса и накопление жира. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).
Учёные выделили вещество, основу которого составляют галактоза, арабиноза и глюкоза, и протестировали его на мышах, находившихся на высокожировой диете. В ходе эксперимента полисахарид не давал массе тела расти, снижал объём жировой ткани и уменьшал содержание жира в печени.
Ключевым механизмом действия оказалось усиление энергозатрат организма. Вещество запускало процесс трансформации белой жировой ткани в более активную форму, которая вырабатывает тепло и расходует калории.
Помимо этого, полисахарид положительно влиял на микрофлору кишечника. У подопытных животных выросло количество полезных бактерий (в том числе Akkermansia и Lactobacillus) и увеличилась выработка короткоцепочечных жирных кислот. Роль кишечной микрофлоры в усилении энергозатрат подтвердили отдельные эксперименты с применением антибиотиков.
Авторы работы полагают, что полисахариды чёрного чая могут лечь в основу средств для профилактики ожирения. Однако, по их словам, пока все данные получены исключительно в исследованиях на мышах.
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