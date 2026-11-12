Учёные нашли вид чая для борьбы с ожирением

12 ноября 2026, 06:27

Полисахарид из чёрного чая Цзыян показал потенциал в борьбе с ожирением

Фото: iStock/wirot pathi

Исследование выявило у полисахарида из чёрного чая Цзыян свойства, способные сдерживать набор веса и накопление жира. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).