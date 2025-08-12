2ГИС «оживил» шесть мостов Санкт-Петербурга с помощью анимации
Геосервис 2ГИС начал показывать реалистичную анимацию разведения мостов в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал руководитель отдела развития карт в 2ГИС Андрей Кочанов.
Отмечается, что на карте «ожили» шесть переправ: Дворцовый, Троицкий, Благовещенский, Биржевой, Литейный мосты, а также мост Александра Невского.
Как и в реальной жизни, днём все мосты на карте сведены, а ночью разведены. При этом разведение и сведение происходит точно по расписанию. При этом есть возможность самостоятельно развести мосты. Для этого надо кликнуть на них.
«Мы превратили мосты Петербурга в нечто большее, чем просто элементы карты, теперь это интерактивная навигация. Мосты можно изучать, приближать, отдалять и увидеть, как они реально работают. Такой зрелищности на карте не предлагает ни один другой геосервис в стране», — рассказал Кочанов «Петербургскому дневнику».
Такая функция уже доступна на Android. В iOS разводные мосты появятся в ближайшие дни.