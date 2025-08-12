Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах нового мессенджера MAX

12 августа 2025, 11:07

Видео: Минцифры РФ

Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах нового отечественного мессенджера MAX. Приложение позволяет быстро обмениваться сообщениями и файлами, совершать голосовые и видеозвонки и пользоваться набором встроенных сервисов.