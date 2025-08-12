Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах нового мессенджера MAX
Видео: Минцифры РФ
Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах нового отечественного мессенджера MAX. Приложение позволяет быстро обмениваться сообщениями и файлами, совершать голосовые и видеозвонки и пользоваться набором встроенных сервисов.
Установить его можно на любые устройства — мобильные и настольные. В состав мессенджера входят платформа мини‑приложений, конструкторы чат‑ботов и встроенная платёжная система.
Пользователям доступен бесплатный обмен файлами объёмом до 4 ГБ, а звонки высокого качества сохраняют работоспособность даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета. Встроенные чат‑боты и мини‑приложения открывают прямой доступ к партнёрским сервисам и помогают решать повседневные задачи. Также в приложении есть анимированные стикеры и реакции в чатах.
Ранее о мессенджере MAX сообщали в Министерстве цифрового развития России, где отмечали преимущества использования отечественного программного обеспечения.
