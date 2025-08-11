«Давай делиться»: Wildberries запустил функцию совместного использования корзины

11 августа 2025, 11:37

В маркетплейсе Wildberries появилась возможность делиться корзиной

Фото: Istock/Maksim Safaniuk

Клиенты маркетплейса Wildberries теперь могут делиться содержимым своей корзины с другими пользователями. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании РВБ, владеющей Wildberries и Russ.