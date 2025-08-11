«Давай делиться»: Wildberries запустил функцию совместного использования корзины
Клиенты маркетплейса Wildberries теперь могут делиться содержимым своей корзины с другими пользователями. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании РВБ, владеющей Wildberries и Russ.
Новая функция уже доступна на сайте и в мобильном приложении. Для использования опции достаточно выбрать товары в корзине и нажать кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу экрана. Система сгенерирует ссылку или QR-код, которыми можно поделиться через мессенджеры или соцсети. Получатель ссылки увидит все выбранные товары в своей корзине.
Помимо этого, компания отметила, что данная функция полезна для продавцов: они могут продвигать товары через подборки блогеров или тематические списки. Для работы опции у обоих пользователей должна быть установлена актуальная версия приложения.
