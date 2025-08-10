Достижения.рф

Россиян предупредили об опасности сканирования QR-кодов

МВД: мошенники начали использовать поддельные QR-коды для кражи средств
Фото: iStock/artoleshko

Мошенники стали чаще размещать в общественных местах поддельные QR-коды. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.



Сотрудники ведомства пояснили, что при сканировании такого кода человек может автоматически перевести средства на счет злоумышленников. В МВД рекомендовали россиянам проверять источник QR-кода перед его сканированием.

Согласно информации экспертов, нужно обращать внимание на то, куда ведет ссылка. В ведомстве напомнили, что многие приложения отображают URL-адрес перед переходом по ссылке. Кроме того, не следует вводить банковские и личные данные без необходимости.

В МВД посоветовали не скачивать приложения по QR-кодам.

Екатерина Коршунова

