3 тыс. подмосковных десятиклассников написали диагностическую работу по химии

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Около 3 тыс. десятиклассников 204 школ Подмосковья, изучающих химию на углублённом уровне, написали региональную диагностическую работу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Работа выполнялась на компьютере в режиме онлайн и состояла из 18 заданий разного уровня сложности – от базового до высокого. Максимально за работу можно было получить 32 балла. Минимальное количество баллов для успешного выполнения работы – 12. Школьники смогли проверить знания по разделам «Органическая химия», «Методы познания в химии», «Химия и жизнь», «Расчёты по химическим формулам и уравнениям», – рассказали в министерстве.В регионе продолжается оценка знаний по естественно-научным предметам.
Работу в режиме онлайн проверяют независимые эксперты. Результаты будут известны не позднее 9 декабря 2024 года.
По результатам работы школьники смогут понять, какие темы они усвоили недостаточно. А учитель поможет определить индивидуальный подход к преодолению недочётов.
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Лора Луганская