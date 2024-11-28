В Подмосковье рассказали о методах плавного перехода ребенка из детского сада в школу

Фото: Министерство образования Московской области
В 2022 году стартовал региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада» для дошкольных образовательных учреждений. Цель проекта — обеспечить плавный переход детей от дошкольного образования к школьному. С 2023 года все образовательные учреждения Московской области, работающие по программам дошкольного образования, стали участниками проекта, сообщает Министерство образования Московской области.
Читайте также:
В Ленинском округе открыли Центр цифрового образования для детей
Более 100 школьников из Ленинского округа представили богатство страны
В школе № 1 Раменского городского округа состоялись соревнования по пешему туризму
Дайана Хусинова