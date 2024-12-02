Подмосковье вошло в топ-3 флагманов профессионального образования

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Команда Московской области заняла место в общем медальном зачёте финала чемпионата «Профессионалы» среди регионов России. Всего представители Подмосковья завоевали 22 медали, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.