Подмосковье вошло в топ-3 флагманов профессионального образования

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Команда Московской области заняла место в общем медальном зачёте финала чемпионата «Профессионалы» среди регионов России. Всего представители Подмосковья завоевали 22 медали, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Победителями финала от Подмосковья стали Николай Грачёв (Раменский колледж), Евгений Данилюк (Сергиево-Посадский колледж), Евгений Нецветайлов (Автомобильно-дорожный колледж), Анна Рожкова (Государственный гуманитарно-технологический университет), Станислав Ермаков (Павлово-Посадский техникум), Даниил Филиппов (Колледж «Коломна»), Никита Франгулян (Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королева), Яна Ерущенко (Профессиональный колледж «Московия») и Максим Давыдов (Раменский колледж)», – говорится в сообщении.Остальные участники завоевали серебро и бронзу.
В состязаниях участвовали более 900 лучших специалистов страны. Соревнования для студентов среднего профессионального образования проходили по 55 компетенциям, для юниоров – по 20.
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