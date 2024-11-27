Подмосковным выпускникам расскажут, как выбрать дисциплины для сдачи ГИА

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области стартовала региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация», которая проводится четвёртый год подряд. Её цель – сформировать сознательный подход к выбору предметов для прохождения государственной итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
26 ноября акция стартовала в Мытищах. В ней участвовали ведущие вузы, колледжи и предприятия, расположенные в городском округе, а также ученики девятых и 11-х классов городских округов Мытищи, Пушкинский, Щёлково и Сергиево-Посадский.
27 ноября акция продолжается в Дубне. Приглашены 11-классники городских округов Талдомский, Дмитровский, Лобня и Клин, а также резиденты особой экономической зоны «Дубна» и представители Объединённого института ядерных исследований.
А в Волоколамске 10 декабря пройдет выставка-форум образовательных учреждений округа.
До конца января акция пройдёт во всех муниципалитетах Московской области.
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«Акцию одобрил Рособрнадзор. Профориентационная работа помогает заинтересовать выпускников, познакомить их с предприятиями городского округа, поддержать в выборе дальнейшего образовательного пути и профессионального самоопределения. Такие акции помогают выпускникам определиться и узнать о новых производственных возможностях родного города, что особенно важно перед финальным выбором предметов для сдачи ГИА», – говорится в сообщении.
26 ноября акция стартовала в Мытищах. В ней участвовали ведущие вузы, колледжи и предприятия, расположенные в городском округе, а также ученики девятых и 11-х классов городских округов Мытищи, Пушкинский, Щёлково и Сергиево-Посадский.
27 ноября акция продолжается в Дубне. Приглашены 11-классники городских округов Талдомский, Дмитровский, Лобня и Клин, а также резиденты особой экономической зоны «Дубна» и представители Объединённого института ядерных исследований.
А в Волоколамске 10 декабря пройдет выставка-форум образовательных учреждений округа.
До конца января акция пройдёт во всех муниципалитетах Московской области.
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Лора Луганская