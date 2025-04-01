30 миллионов россиян предложили обложить налогом в 20 процентов от зарплаты

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Российских холостяков необходимо обложить налогом на бездетность в 20% от их зарплаты. Об этом заявил эксперт Госдумы по аграрным вопросам, экс-депутат Виктор Таранин в ходе Московского экономического форума.
По его мнению, в РФ проживают около 30 млн холостых граждан, у многих из которых хорошее материальное положение. Экс-депутат выразил мнение, что данная категория россиян привыкла жить «для себя» и назвал это «вредной концепцией».
Холостяки, которые получили образование и лечение в России, думают о поездках в Дубай и бриллиантах, добавил Таранин. Он заключил, что с течением времени забудутся и фамилии, и род этих граждан.
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Холостяки, которые получили образование и лечение в России, думают о поездках в Дубай и бриллиантах, добавил Таранин. Он заключил, что с течением времени забудутся и фамилии, и род этих граждан.
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Екатерина Коршунова