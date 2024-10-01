30 сентября в Клину начался отопительный сезон

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Глава городского округа Клин Алёна Сокольская подписала постановление о начале отопительного сезона 30 сентября. Пусконаладочные работы начались ещё на прошлой неделе, и все системы теплоснабжения были тщательно проверены, сообщает пресс-служба администрации г. о Клин.
Проведены противоаварийные тренировки и испытания на герметичность и эффективность работы систем. С сегодняшнего дня начинается поэтапное заполнение отопительных систем, что позволит в ближайшее время обеспечить теплом все объекты городской инфраструктуры.
В первую очередь тепло будет подано на социально значимые учреждения: школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты с круглосуточным пребыванием граждан. Параллельно с запуском отопления коммунальные службы округа будут внимательно следить за состоянием систем для своевременного выявления и устранения возможных неисправностей.
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В первую очередь тепло будет подано на социально значимые учреждения: школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты с круглосуточным пребыванием граждан. Параллельно с запуском отопления коммунальные службы округа будут внимательно следить за состоянием систем для своевременного выявления и устранения возможных неисправностей.
«Пуск отопления — очень важная и чувствительная для наших жителей тема. По прогнозу, который мы видим на ближайшую неделю прогнозируют плюсовые температуры. Поэтому мы рассчитываем на плавное бесшовное начало отопительного сезона без задержек. Чтобы наши жители не почувствовали дискомфорта», — сообщила Глава городского округа Клин Сокольская.
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Дайана Хусинова