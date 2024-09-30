Москвичам пообещали аномально теплое и солнечное начало октября

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Москвичей ожидает теплое и солнечное начало октября, днем будет до 20 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Последний день сентября будет существенно холоднее, чем предыдущие дни месяца. Это связано с тем, что Москва находится сегодня в холодной части антициклона, осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Завтра температура будет от плюс 15 до плюс 17 градусов, температура будет выше нормы на 4 градуса», — рассказал Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По его словам, ближайшие дни в столице будут солнечными, а воздух прогреется до 20 градусов.
При этом к концу рабочей недели ожидается незначительное похолодание до 16 градусов.
Синоптик отметил, что включать отопление в домах еще рано, так как среднесуточная температура не будет ниже восьми градусов.
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