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Москвичам пообещали аномально теплое и солнечное начало октября

Вильфанд: начало октября в Москве будет аномально теплым и солнечным
30 сентября 2024, 12:32
Фото: iStock/puflic_senior

Фото: iStock/puflic_senior

Москвичей ожидает теплое и солнечное начало октября, днем будет до 20 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Последний день сентября будет существенно холоднее, чем предыдущие дни месяца. Это связано с тем, что Москва находится сегодня в холодной части антициклона, осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Завтра температура будет от плюс 15 до плюс 17 градусов, температура будет выше нормы на 4 градуса», — рассказал Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По его словам, ближайшие дни в столице будут солнечными, а воздух прогреется до 20 градусов.



При этом к концу рабочей недели ожидается незначительное похолодание до 16 градусов.

Синоптик отметил, что включать отопление в домах еще рано, так как среднесуточная температура не будет ниже восьми градусов.

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#воздух
#похолодание
Житель Хабаровска получил 15 лет колонии за государственную измену
30 сентября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы. Он обвинялся в государственной измене, подготовке к диверсионной деятельности и ряде других преступлений.
Рассмотрение дела проводилось в закрытом режиме, сообщает пресс-служба суда. Известно, что хабаровчанин обвинялся также в организации диверсионного сообщества, отмывании денежных средств и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Мужчина признан виновным по всем пунктам.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Первые три года заключения он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его свобода будет ограничена ещё в течение полутора лет.

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#суд
#наказание
#мужчина
#служба
#хабаровский край
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«Не полагаться на авось»: Гороскоп с 30 сентября по 6 октября для всех знаков зодиака
30 сентября 2024, 13:04

Фото: iStock/Peach_iStock

Новолуние и Солнечное затмение 2 октября располагает к самоанализу и самосовершенствованию. Полезно рефлексировать и исследовать природу своих поступков и привычек для того, чтобы легче было прийти к равновесию и гармонии. Рост и развитие возможны, если быть более адаптивными, эмпатичными и добрыми. Благоприятно отпускать прошлое и планировать будущее.
Во взаимоотношениях надо увидеть шанс для саморазвития и счастья. Партнёрство становится очень важным. Но не стоит забывать и о своих потребностях и желаниях. Важна гармония и равновесие. Необходимо сохранять свою индивидуальность, идти своим путём, заключать союз с партнёром, который не мешает личностному росту и, который тоже не отказывается от своих стремлений и потребностей ради отношений.

Немаловажными являются позитивные эмоции и радость от общения. Появляется возможность для укрепления взаимоотношений и для более лучшего понимания себя и партнёра.

Любовь может стать страстной, интенсивной и в тоже время надёжной и практичной. Желательно избегать провокаций, оберегать внутренний мир друг друга и осторожно устанавливать более глубокую доверительную и стабильную связь.

Для достижения успеха во всех сферах важно быть ответственными в принятии решений и обязательств, избегать легкомысленности и не полагаться на «авось». При возникновении разногласий нужно стремиться к компромиссу.

В финансовых вопросах надо полагаться на долгосрочную перспективу и надёжность.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака:

Овну надо делиться с окружающими своим хорошим настроением, позитивно оценивать себя и других.

Тельцу нужно отмечать красоту в том, что его окружает и радоваться простым мелочам.

Близнецам важно выделить время для интеллектуального развития и творческого самовыражения.

Рак станет более восприимчивым. Ему нужно общаться с близкими людьми и восстановить силы.

Лев окажется в центре внимания. Он проявит себя яркой и интересной личностью.

Дева станет убедительнее и настойчивее. Её открытость к общению поможет укрепить отношения.

Весы станут привлекательнее, а их романтичность и оптимизм пробудят новые позитивные эмоции.

Скорпион поймет то, что скрыто и сможет смелее ориентироваться в ситуации.

Стрельцу нужно интересоваться всем тем, что позволяет ему расти и становиться лучше и влиятельнее.

Козерогу надо оставить самокритику. Ему необходимо поднимать себе настроение, перечисляя свои достижения и победы.

Водолей внезапно осознает, как решить мучавший его вопрос. Он увидит новые возможности.

Рыбам важно разгадать свои сны. Их восприятие усилится. Им лучше избегать резких и быстрых реакций в деловой сфере.

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#гороскоп
#зодиак
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В России стартовала Большая учительская неделя
30 сентября 2024, 13:00

Фото: iStock/Drazen Zigic

Большая учительская неделя (БУН) началась в России в понедельник, 30 сентября, она продлится до 8 октября. В рамках БУН будет проведено несколько тематических мероприятий, приуроченных к Международному дню учителя, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
«Цель проведение Большой учительской недели — позиционирование сферы образования как важнейшей отрасли нашей страны, а профессии педагога – как ведущей профессии. В этом году главная тема БУН — «Учителя — герои». Основная идея состоит в том, что каждый учитель — это герой», — говорится в сообщении.
Важнейшей частью Большой учительской недели в этом году станет IV Форум классных руководителей и наставников. Кроме того, педагогов ждут торжества в честь Дня учителя и Дня среднего профессионального образования, а также подведение итогом всероссийских конкурсов в сфере образования.

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#учителя
#педагоги
#россия
#мероприятия
#форум
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Подавать тепло в социальные учреждения Московкой области начнут на этой неделе
30 сентября 2024, 12:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подачу тепла в социальные учреждения Подмосковья начнут уже на этой неделе. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с правительством региона и главами городских округов.
«Мы договаривались, что в воскресенье – понедельник начнём потихоньку подавать тепло на социальные объекты. Погода нам всё-таки позволила сместить эти сроки. Вместе с тем эта неделя – неделя пуска тепла в социальные учреждения», – подчеркнул губернатор.
За полмесяца удалось устранить различные нарушения в работе отопления в тысяче домов. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«За две недели мы устранили нарушение примерно в тысяче домов. В итоге у нас общая цифра устранения составляет 58%. Из 3912 домов у нас в 2281 домах ситуация исправлена. Очевидно, что весь октябрь мы будем заниматься устранением дефектов, эту работу мы не бросим. Все замечания мы устраним до 1 ноября. В некоторых муниципалитетах у нас процент устранений нарушений достиг 80%», – сказал Мурашов.
Он добавил, что жители обязательно должны быть информированы о проводимых работах по подготовке к отопительному сезону.
«С 15 сентября была дана команда всем котельным включить пуск холодной воды. Это делается для того, чтобы холодная вода зашла в дома. Далее во время пробного пуска управляющая компания включает циркуляцию в доме. Очень важно уведомить жителей, что эта работа у нас идёт, потому что в момент, когда холодная вода пускается по трубам, у нас, конечно, где-то происходят протечки», – отметил зампред.
По его словам, жители должны знать: это делается для того, чтобы устранить будущие срывы. Как пояснил Мурашов, лучше получить рост жалоб сейчас, чем тогда, когда в дома пойдёт горячая вода.

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#отопительный сезон
#отопление
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Юных жителей Подмосковья приглашают на три творческих конкурса по ПДД
30 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/Esin Deniz

Конкурсы детских рисунков, видеороликов и презентаций, а также декоративно-прикладного искусства, посвящённые правилам дорожного движения, стартуют 1 октября, их проводит Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, сообщает пресс-служба фонда.
«Мальчишек и девчонок из разных регионов страны приглашают принять участие в VIII Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей», III Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций «Юные россияне zа мир на дорогах!» и II Всероссийском конкурса декоративно-прикладного творчества по ПДД «Дорожные знаки — руками детей», — говорится в сообщении.
Конкурсы приурочены ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Приём работ будет проводиться с 1 октября по 17 ноября. Подробная информация о конкурсах размещена на сайте фонда-организатора.

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#дети
#россия
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Прихожане отстояли собор УПЦ при попытке рейдерского захвата в Черкассах
30 сентября 2024, 12:36

Фото: iStock/Popescu Marius

В Черкассах православные прихожане отстояли Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов в своём Telegram-канале.
Накануне вечером стало известно о попытке рейдерского захвата собора. В нём принимали участие неизвестные люди в камуфляже.

Напомним, что власти Украины организовали самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. Она является самой большой общиной верующих в стране. Местные власти в регионах Украины приняли решение о запрете УПЦ, ссылаясь на её связь с Россией.

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#упц
#украина
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«Смерть или шаг вниз»: Эксперт назвал причины взрыва в «Селигер-Сити» и способы спастись
Руководитель «Самоспас» Маликов: газовый баллон в «Селигер-Сити» взорвался из-за расширения газа
30 сентября 2024, 12:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

В понедельник, 30 сентября, в ЖК «Селигер Сити» вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил сразу несколько этажей — с пятого по восьмой. Жильцы слышали сильные взрывы (предварительно, их было восемь) и, спасаясь, прыгали из окон. После чего их забирала скорая помощь с травмами разной степени тяжести.
В прокуратуре сообщили, что в результате пожара погиб один человек, еще двое, в том числе ребенок, пострадали — их доставили в больницу.

По версии следователей, в квартире «произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание». СК возбудил уголовное дело. Сейчас на месте трагедии продолжают работу сотрудники экстренных служб.

Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» рассказал, по какой причине в квартире может загореться газовый баллон.

«Если баллон заправлен неверно и количество топлива в нём превышает допустимую норму, то, оказавшись в теплом помещении, он может взорваться в результате расширения газа. Несоблюдение норм выбора концентрации пропан/бутан — наиболее частая причина взрывов», — объяснил эксперт.
Он также сообщил, как лучше всего спасаться в подобных экстренных ситуациях, чтобы получить минимальное количество травм.

«Не рекомендуется прыгать вниз в случае пожара. Если есть возможность, нужно перейти на нижний этаж с помощью балконного люка или по смежному балкону к соседям, увеличивая дистанцию от очага возгорания. Прыгать из окон допустимо при условии выбора: смерть или шаг вниз. Огнетушители, которые стоят дома, при такой большой площади возгорания слабо спасут ситуацию. Здесь могут помочь навесные лестницы или канатно-спусковые устройства, если они, конечно, установлены заранее», — сказал специалист.

По словам Маликова, баллоны взрываются и становятся причинами пожара в семи случаях в месяц из-за неправильного хранения и эксплуатации.

Основные правила обращения с газовыми баллонами:
1. Заправлять газом только на специализированных пунктах;
2. Не использовать газовые баллоны в жилых домах более двух этажей.

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Ефимов: На новой станции «Рублёво-Архангельское» готовится проходка тоннелей
30 сентября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

В Москве продолжается строительство новой станции «Рублёво-Архангельское» на одноимённой линии столичного метрополитена. Началось устройство двух монтажно-щитовых камер по обеим сторонам будущей платформы.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он также добавил, что станция возводится на западе столицы на месте будущего жилого комплекса. В настоящее время строители готовят два тоннелепроходческих комплекса. Один отправится к будущей станции «Ильинская», а второй — к станции «Липовая Роща», которая также рассматривается как перспективная.

«Каждый из четырёх монтажно-проходческих щитов пройдёт около 2,3 километра тоннелей», — пояснил заммэра.

Он также добавил, что для возведения двух камер строители переработают свыше 44 тысяч кубометров грунта. Затем обе камеры объединят единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса.

Введение в эксплуатацию Рублёво-Архангельской линии метрополитене позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 800 тысяч жителей столицы.

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#москва
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В Генштабе назвали особенность осеннего призыва 2024
Призывники через «Госуслуги» смогут обжаловать решения призывных комиссий
30 сентября 2024, 12:05

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Призывники, которые во время осенней призывной кампании окажутся не согласны с решениями комиссии, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе через портал «Госуслуг». Об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Напомним, что осенний призыв стартует 1 октября, а завершится 31 декабря.

Цимлянский подчеркнул, что нынешняя призывная кампания будет иметь особенности, по сравнению с предыдущими. В частности, призывники смогут подать жалобу на работу призывной комиссии в онлайн-форме через портал «Госуслуг».

Также обжаловать решение можно через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления услуг гражданам в письменной форме на бумажном носителе при личном прибытии в центр.

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