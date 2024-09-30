Глава Жуковского Аубакиров объявил о готовности к старту отопительного сезона

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Котельные и инженерные сети городского округа Жуковский полностью готовы к началу отопительного сезона.
Об этом на еженедельном оперативном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым объявил глава городского округа Борис Аубакиров.
Отопление в многоквартирные дома города начнут подавать при достижении среднесуточной температуры +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд.
Как отметили в администрации, в Жуковском созданы усиленные аварийные бригады, которые будут работать круглосуточно. После подключения жилых домов управляющие организации будут выявлять участки, где могло образоваться завоздушивание, а также принимать заявки от жителей.
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«Официально пуск отопления на объекты социальной сферы в Жуковском начинается 1 октября. Тепло в учреждения образования, здравоохранения, культуры и социального назначения будут запускать в течение суток с момента подачи заявки от руководителя того или иного объекта», – отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отопление в многоквартирные дома города начнут подавать при достижении среднесуточной температуры +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд.
Как отметили в администрации, в Жуковском созданы усиленные аварийные бригады, которые будут работать круглосуточно. После подключения жилых домов управляющие организации будут выявлять участки, где могло образоваться завоздушивание, а также принимать заявки от жителей.
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Лора Луганская